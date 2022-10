गिरिडीह: जिला के एक नदी में नहाने के दौरान दो चचेरे भाई नदी में डूब गए. दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई (Two brothers died due to drowning). यह घटना गुरुवार की दोपहर मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कोयमारा में घटी है. मृत बच्चे स्थानीय गोपाल राम का 11 वर्षीय बेटा गौरव कुमार और मुरली राम का 11 वर्षीय बेटा मयंक था. जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर में दोनों भाई नदी में नहाने गए थे. नहाते-नहाते दोनों बच्चे नदी के उस स्थान पर चले गए, जहां गहराई अधिक थी और दोनों डूब गए (Died due to drowning in Giridih).



प्रशासन को दी गई जानकारी: बच्चों के डूबने की खबर पूरे इलाके में फैल गई. सूचना पर परिजनों के साथ-साथ ग्रामीण भी मौके पर जुट गए. सभी ने नदी में बच्चों की खोजबीन शुरू की. इस बीच घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई. जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और गोताखोर को भेजने की तैयारी में जुट गए. दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीण भी बच्चों को खोजने में जुटे थे.

डेढ़ घंटे मशक्कत के बाद निकाले गए बच्चे: लगभग डेढ़ घंटे मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को निकाला. बाद में दोनों को गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि नरेश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक उपाध्याय समेत अन्य ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है.