बगोदर, गिरिडीह: बगोदर बाजार के फुटपाथ दुकानदारों पर प्रशासन कार्रवाई का मन बना रहा है. दरअसल, जीटी रोड के किनारे दुकानें लगाने के बजाय फुटपाथ दुकानदार अपनी दुकानें सड़क पर ही सजा रहे (Street Vendors Occupy GT Road) हैं. इससे सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. साथ ही वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. बाजार की इस कुव्यवस्था को लेकर लोग सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन को कोस रहे हैं.

प्रशासन ने फुटकर दुकानदारों को दी हिदायतः ऐसे में आखिरकार प्रशासन ने समस्या को लेकर गंभीरता दिखाई है. प्रशासन ने गुरुवार की शाम बगोदर बाजार में घूम-घूमकर फुटकर दुकानदारों को हिदायत दी है कि वे अपनी आदतों से बाज आएं अन्यथा प्रशासन ऐसे फुटकर दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई (Administration Warned The Street Vendors) करेगा.

जीटी रोड का एक लेन हो जाता है जामः बता दें कि बगोदर बाजार में जीटी रोड पर ही फुटपाथी दुकानें लगाई जा रही (Footpath Shops are Set Up on GT Road) हैं. यहां रोजाना फल, सब्जी, मछली आदि की दुकानें सजती हैं. खरीदार भी पहुंचते हैं तो अपने वाहन जीटी रोड पर ही लगा देते हैं. इससे जीटी रोड के एक लेन में आवागमन प्रभावित हो जाता है.

मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं शिफ्ट हो रहे कई दुकानदारः जीटी रोड के एक लेन पर फुटपाथ दुकानदारों और ग्राहकों का कब्जा रहता (Street Vendors Occupy GT Road) है. हालांकि प्रशासन की ओर से वैसे फुटपाथ दुकानदार जिन्हें बगोदर मार्केट कॉम्प्लेक्स में शेड आवंटित हुआ वहां शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कई दुकानदार अपनी दुकानें शिफ्ट करने के बजाय सड़क पर ही अपनी दुकानें लगा रहे हैं. वहीं प्रशासन ने गांव-कस्बों से आने वाले सब्जी दुकानदारों को ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर दुकानें लगाने का निर्देश दिया है.

सीओ और थाना प्रभारी ने दी हिदायतः दुकानदारों को घूम-घूमकर हिदायत देने वालों में सीओ हीरा कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार, बीस सूत्री अध्यक्ष सरवर खान, उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे.