गिरिडीहः जैन तीर्थस्थल मधुबन की मुख्य सड़क की मरम्मत का काम हो रहा है. इसमें गड़बड़ी की शिकायत लोगों ने की थी. यहां बारिश के दौरान सड़क का कालीकरण कर दिया गया था. इस मामले को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. खबर प्रकाशित होने के बाद पथ निर्माण विभाग के अधिकारी जागे और कार्रवाई की गई है. जिस स्थान पर बारिश के समय कालीकरण किया गया था, वहां सड़क को उखाड़ा गया है और फिर से कालीकरण किया गया है(road of pilgrimage site Madhuban was repaired again).

इस कार्रवाई के बाद मधुबन के लोगों ने ईटीवी भारत को धन्यवाद दिया है. मधुबन के अमर तुरी ने कहा कि लोगों की बातों को ईटीवी भारत ने जगह दी जिसके बाद त्वरित कार्रवाई हुई है. इस संदर्भ में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बारिश के बीच कालीकरण हुआ था. जिसे दुरुस्त कर दिया गया है(road of pilgrimage site Madhuban was repaired again). कहा कि बाकी का कार्य प्राक्कलन के अनुसार हो रहा है.

देखें पूरी खबर

यहां बता दें कि जैन तीर्थस्थल मधुबन की सड़क बदहाल ही थी. इसे स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार ने गंभीरता से लिया था और इस सड़क की सम्पूर्ण मरम्मती के लिए प्रयास शुरू किया. प्रयास का फल भी मिला और 2 करोड़ की लागत से सड़क मरम्मती का काम शुरू हुआ. 20 जुलाई को इस कार्य का शिलान्यास मंत्री जगरनाथ महतो और विधायक सुदिव्य कुमार ने किया था. काम शुरू किया गया लेकिन लोगों ने गड़बड़ी की शिकायत की. शिकायत को स्थानीय विधायक ने भी गंभीरता से लिया था और संबंधित विभाग को साफ निर्देश दिया था कि कार्य में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. अब खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग रेस हुआ है.