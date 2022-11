गिरिडीहः तीन दिवसीय जिला स्तरीय खेलो झारखंड (Kick For Jharkhand) कार्यक्रम का उदघाटन उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने किया. कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के खेल जैसे एथलेटिक्स, जबलिन थ्रो, कबड्डी, हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती, फुटबॉल, बालीबॉल आदि खेल का आयोजन किया जा रहा है.बच्चों ने खेल की विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लिया. इस दौरान बच्चों में गजब का उत्साह नजर आ रहा था. स्कूल के शिक्षक भी बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे.

खेल से मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी होता हैः कार्यक्रम के उदघाटन के दौरान डीडीसी ने कहा कि लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. ऐसे में खेल तनाव को दूर करने का बेहतर माध्यम (Sports Is Best Way to Relieve Stress) है. उन्होंने कहा कि खेल से बच्चों का मानसिक के साथ-साथ शारीरिक विकास भी होता है और बच्चें स्वस्थ महसूस करते हैं.

बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने की जरूरतः उन्होंने कहा कि खेल समय की बर्बादी नहीं है. खेल एक अच्छा व्यायाम है. बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना और अभिरुचि के अनुसार आगे बढ़ाने की जरूरत (Make Children Aware of Sports) है. उन्होंने कहा कि बच्चों को खेल के माध्यम से बहुत कुछ आसानी से समझाया और सिखाया जा सकता है. इससे उनके बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है और उनमें आगे बढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है. बताते चलें कि यह प्रतियोगिता तीन दिनों तक चलेगी. प्रतियोगिता में कई प्रखंड के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं.

कार्यक्रम में ये थे मौजूदः इस दौरान अपर समाहर्ता समाहर्ता विल्सन भेंगरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद थे.