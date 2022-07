गिरिडीहः गिरफ्तारी के तीसरे दिन प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य 25 लाख का इनामी नक्सली नंदलाल सोरेन उर्फ हितेश उर्फ पवित्र दा उर्फ विजय दा को गिरिडीह पुलिस ने शुक्रवार को अदालत में प्रस्तुत किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारा गिरिडीह भेज दिया (Naxalite Nandlal in court and sent jail) गया.

नंदलाल को पीरटांड़ थाना कांड संख्या 51/2020 में जेल भेजा गया है. यह वही मामला में जिसमें नक्सली प्रशांत गांझी, सुधीर किस्कु उर्फ सुलेमान तथा प्रभा दी को पुलिस ने एके 47 रायफल एवं कार्बाइन के साथ पकड़ा था. उस दौरान नंदलाल भागने में सफल रहा था. 55 वर्षीय नंदलाल गिरिडीह जिला के पीरटांड़ थाना क्षेत्र के जोनराबेडा बेलाटांड़ गांव का रहने वाला है. अदालत में पेशी से पहले नंदलाल को पुलिस ने मीडिया के समक्ष लाया. एसपी अमित रेणु ने पत्रकार सम्मेलन कर नंदलाल की गिरफ्तारी की जानकारी दी एसपी ने बताया कि नंदलाल के खिलाफ झारखंड सरकार द्वारा 25 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है.

जानकारी देते गिरिडीह एसपी

कैसे हुई गिरफ्तारीः एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली नंदलाल कोडाडीह क्षेत्र में आया हुआ है. इसी सूचना पर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया. छापामारी दल ने कोडाडीह में छापामारी की और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा. बाद में स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसकी पहचान इनामी नक्सली हितेश उर्फ नन्दलाल उर्फ विजय दा के रूप में हुई. इसके बाद नंदलाल को गिरफ्तार कर लिया (Naxalite Nandlal in court and sent jail) गया.

लंबे समय से नंदलाल की थी तलाशः हितेश उर्फ नंदलाल की गिरफ्तारी के लिए पूर्व में भी गिरिडीह जिला पुलिस तथा सीआरपीएफ द्वारा कई बार छापामारी की गई थी, पर वह हमेशा बच निकलता था. नंदलाल पहली बार गिरफ्तार हुआ है. इसके पूर्व वह कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था. बोकारो जिला के मुठभेड़ मामले में बरामद लैपटप में भी हितेश उर्फ नंदलाल और उसकी पत्नी चोंदमुनी मुर्मू के संबंध में कई तथ्यों की जानकारी पुलिस के हाथ लगी थी.

एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या में भी संलिप्तता स्वीकाराः एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली हितेश उर्फ नन्दलाल उर्फ विजय दा मुख्यत: दुगका क्षेत्र में सक्रिय था तथा सैक मेंबर है. गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में नंदलाल ने गिरिडीह जिला के 06 एवं दुमका जिले के कई बड़े नक्सली घटनाओं में अपनी सलिप्ता स्वीकार किया है. दुमका में नंदलाल के विरुद्ध 26 मामले दर्ज है. नंदलाल ने साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान दुमका में छह मतदान कर्मी एवं दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर रायफल लूट तथा दुमका के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अगरजीत बलिहार के हत्या में भी संलिप्त रहने की बात स्वीकार किया है.

नंदलाल का भतीजा भी है 25 लाख का इनामीः एसपी ने बताया कि नंदलाल का भतीजा चमन उर्फ लम्बू भी हार्डकोर नक्सली है. वह सारंडा थाना क्षेत्र में सक्रिय है. चमन पर भी 25 लाख का इनाम घोषित है. नंदलाल की पत्नी चांदोमुनी भी नक्सली है और दुमका जिला में दर्ज तीन नक्सली कांड की वह आरोपी है.