बगोदर, गिरिडीह: बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब बिजली का मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. बगैर मीटर लगाए यदि आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो आप पर बिजली विभाग की गाज गिरना तय है. बगैर मीटर लगाए बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने के केस में कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में बिजली विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भोंपू के माध्यम से प्रचार- प्रसार कर बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा ( Electricity Department Made Aware To Install Meter) है, साथ ही उपभोक्ताओं से मीटर लगवाने की अपील की जा रही है.

ग्रामीण इलाकों में कई लोगों ने नहीं लगवाया है बिजली का मीटरः गौरतलब हो कि अब तक कई लोग बगैर मीटर लगवाए ही बिजली का उपयोग करते (Use Of Electricity Without Meter) थे. खासकर इसका प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है. उपभोक्ता पोल से सीधा तार खींचकर अपने घरों में बिजली का उपयोग करते थे. वर्तमान में भी कई लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन अब ऐसा करने पर आपके खिलाफ बिजली विभाग कानूनी कार्रवाई करेगा. अब उपभोक्ताओं को बिजली मीटर लगाकर बिजली का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है. बगैर मीटर लगाए यदि आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो बिजली विभाग कार्रवाई करेगा.

नए साल से विभाग कड़ाई से कराएगा नए नियम का पालनः अंग्रेजी महीने के नए साल से बिजली उपभोक्ताओं को इस नए नियम का पालन करना (Now It Is Mandatory To Install Electricity Meter)पड़ेगा. बिजली विभाग का कहना है कि बिजली मीटर लगाकर बिजली का उपयोग करने से उपभोक्ताओं को ही फायदा है. चूंकि सरकार ने महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर रखी है. जिन उपभोक्ताओं का 100 यूनिट से कम बिजली की खपत है उन्हें बिजली बिल देना नहीं पड़ रहा है. बहरहाल, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अब बगैर मीटर लगाए बिजली का उपयोग करने पर कार्रवाई तय है.

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किया गया जागरूकः इसको लेकर बिजली विभाग के पदाधिकारी और कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में घूम-घूम कर भोंपू के माध्यम से इसका प्रचार- प्रसार कर बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहें हैं. साथ ही उपभोक्ताओं से मीटर लगवाने की अपील कर रहे हैं. बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अलपीटो, बरांय आदि पंचायतों में बिजली विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने भोंपू लगाकर कुछ इसी तरह उपभोक्ताओं को जागरूक किया और लोगों से मीटर लगाने की अपील की.

बकाया बिजली बिल भी जमा करने की अपीलः इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों ने लोगों से बकाया बिजली बिल भी जल्द से जल्द जमा करने की अपील की. बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का पांच हजार रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया है, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा. भोंपू के माध्यम से ऐसे उपभोक्ताओं से बिजली बिल भी जमा करने की अपील की जा रही है.