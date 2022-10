गिरिडीह: दुर्गा पूजा के दौरान बेहतर पंडाल, बेहतर व्यवस्था करनेवाले समितियों को सम्मानित किया गया है (Durga Puja Pandalas Samiti Honored in Giridih). यह सम्मान सदर विधायक सुदिव्य कुमार के हाथों दिया गया. कार्यक्रम का आयोजन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह (Chamber of Commerce and Industries Giridih) की तरफ से किया गया. इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने सीसीआई के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर इससे पूजा पंडालों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा.



इन समितियों को किया गया सम्मानित: चैंबर ने इस दौरान दुर्गा पूजा में सर्वश्रेष्ठ पंडाल एवं सजावट, सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा, सफाई एवं मैनेजमेंट के लिए गिरिडीह के 15 पूजा समितियों को सम्मानित किया. इसके अलावा विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को भी सम्मानित किया गया. जिन पूजा पंडालों व समितियों को सम्मानित किया गया उसमें पपरवाटांड़ दुर्गा पूजा समिति, सेंट्रल पूजा समिति बनियाडीह, सुरो सुंदरी, बड़की दुर्गा मंडप, छोटकी दुर्गा मंडप, विश्वनाथ मंदिर, पुराना जेल मंदिर, पचंबा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, बोड़ो दुर्गा पूजा समिति, सिहोडीह पूजा समिति, बभनटोली पूजा समिति, रक्षित बाबू पूजा पंडाल और दुर्गा मिष्ठान पूजा पंडाल शामिल है.

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यालय का हुआ उद्घाटन: इसके साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यालय का भी उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काट कर किया. पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता सीसीआई के अध्यक्ष अरविंद कुमार व संचालन सुजीत कपिस्वे ने किया. कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण अध्यक्ष अरविंद कुमार ने व धन्यवाद ज्ञापन सचिव राहुल वर्मन ने किया. मौके पर वरीय उपाध्यक्ष संजय सिंह, कोषाध्यक्ष विकास गुप्ता,धर्म प्रकाश, गोपाल भदानी, राहुल कुमार, मशरुर सिदिक़्क़ी, सुदीप कुमार, सौरभ महासेठ, कृष्णा साव, डिवेन तिवारी कई उपस्थित थे.