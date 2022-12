गिरीडीह: जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच टकराव की स्थिति (Clash between two groups in land dispute) बन गई. हथियार के साथ दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इस दौरान भय का माहौल बनाने के लिए एक पक्ष द्वारा फायरिंग किये जाने की बात (Firing in land dispute in Giridih) कही जा रही है. जबकि दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे और पारंपरिक हथियार के साथ सामने होने की बात कह रहे हैं. हालांकि पुलिस द्वारा फायरिंग की पुष्टि नहीं की गई है. मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटकोरिया पंचायत की है.





जमीन को लेकर विवाद: जानकारी के अनुसार घुठिया स्थित प्लस टू हाई स्कूल के आगे सोनवाडीह मौजा में एक जमीन के टुकड़े पर एक पक्ष के द्वारा काम लगाया गया था. जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोग कर रहे थे. दोनों पक्ष जमीन पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं. एक पक्ष के लोग अंचल कार्यालय द्वारा अपने पक्ष में जमीन की कागजात होने की बात बताते हुए जमीन पर काम करने की बात कह रहे हैं. बताया जाता है कि काम शुरू होने के बाद विरोध करने वाले पक्ष स्थल पर पहुंचे. काम बंद करने की बात कहते हुए समान इधर उधर करने लगे. जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई. कुछ देर बाद दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने समर्थकों को बुलाया गया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए.

फायरिंग की नहीं हुई पुष्टि : बताया जाता है कि टकराव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद एक पक्ष के लोगों के द्वारा चार राउंड फायरिंग की गई. जबकि दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे और तीर धनुष के साथ सामने डटे रहे. इस दौरान दोनों पक्षों से पत्थरबाजी की घटना होने की बात कही जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस को देखते ही दोनों पक्ष के लोग मौके पर से भाग खड़े हुए. पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल पर लगे भीड़ को खदेड़ा गया और माहौल को शांत कराया गया. पुलिस टीम ने पूरे स्थल पर घूम कर जायजा लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल की. बेंगाबाद पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है.



पुलिस ने बढ़ाई सक्रियता : इधर घटना को लेकर बेंगाबाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. बेंगाबाद पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है. हालांकि पुलिस ने फायरिंग होने की पुष्टि नहीं की है. मामले को लेकर इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने कहा कि लोगों द्वारा फायरिंग की बात कही जा रही है. मगर फायरिंग की बात की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पाया गया है. वहीं थाना प्रभारी शशि सिंह ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. दोनों ओर से पथराव किये जाने की बात सामने आई है. पुलिस जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है.