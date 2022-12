गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के बंद पड़े कोक प्लांट में हादसा (Accident in coke plant) हो गया. यहां लोहा चोरी के दरमियान कोक प्लांट के एक हिस्से का छत गिर गया (Accident during iron theft in Giridih). इस घटना में तीन चोर दब गए. बाद में चोरों के साथियों ने किसी तरह मलबे को हटाया और तीनों को लेकर भाग गए. कहा जा रहा है कि घायलों में से एक ने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रबंधन व पुलिस जांच में जुटी हुई है.





ऐसे हुई घटना: जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शुक्रवार की देर शाम को लगभग एक दर्जन की संख्या में लोहा चोर गैस कटर को लेकर बंद पड़े कोक प्लांट में घुसे और एक स्थान पर लोहा काटने लगे. इसी दौरान छत गिर गया और मलबे में तीन चोर दब गए. मलबा गिरते ही यहां भगदड़ मच गया. चोरी करने पहुंचे आपराधिक मानसिकता के लोगों ने किसी तरह तीनों को निकालना शुरू किया. इस बीच समीप की बस्ती में भी शोर मच गया. काफी संख्या में लोग जुटे किसी तरह तीनों को निकाला गया. हालांकि तीन में से एक में दम तोड़ दिया था. बाद में दो घायलों को इलाज के लिए पहले अस्पताल बाद में धनबाद ले जाया गया है.

दूसरी तरफ रात में इसकी जानकारी पुलिस के साथ साथ कोलियरी प्रबंधन को लगी. रात से ही जांच शुरू कर दी गई है. परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की खबर सामने आयी है. मामले की सत्यता की जांच हो रही है. यहां बता दें कि बंद पड़े कोक प्लांट को चोरों ने चारागाह बना रखा है. सीसीएल प्रबंधन व पुलिस इसे लेकर अभियान भी चलाती है लेकिन चोर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं. मामले को लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी गई है.