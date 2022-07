गिरिडीहः जिला में आयोजित उत्तरी छोटानागपुर खेलकूद प्रतियोगिता (17th North Chotanagpur Regional Police Sports Competition) का रंगारंग समापन हो गया. इस दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तो पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी किया गया.





17वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को गिरिडीह स्टेडियम में पुरस्कार वितरण (Sports Competition concludes in Giridih) के साथ हो गया. इस प्रतियोगिता में 18 प्वाइंटस के साथ गिरिडीह ओवरऑल विजेता (Giridih become overall champion) बना. प्रतियोगिता के एथलेटिक्स मेन में गिरिडीह विजेता व हजारीबाग उपविजेता बना. एथलेटिक्स वूमेन में गिरिडीह विजेता व हजारीबाग उपविजेता रहा. कबड्डी में चतरा ने बाजी मारी तो रामगढ़ उपविजेता, हैंडबॉल में हजारीबाग विजेता चतरा उपविजेता, वॉलीबॉल में गिरिडीह विजेता व कोडरमा उपविजेता, फुटबॉल में चतरा विजेता व कोडरमा उपविजेता एवं बास्केटबॉल में हजारीबाग विजेता व गिरिडीह उपविजेता बना.

पुरस्कार वितरण समारोहः इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में गिरिडीह एसपी अमित रेणू (Giridih SP Amit Renu) ने झंडे को सलामी दी और खिलाडियों को प्रोत्साहित किया. वहीं विजेता व उपविजेता टीम को गिरिडीह एएसपी हारिश बिन जमां, डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, एसडीपीओ मनोज कुमार, नौशाद आलम, सीसीएल डीएवी के प्राचार्य भैया अभिनव कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने पुरस्कार (Sports tournament in Giridih) दिया. इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया. जिसमें सीसीएल डीएवी के छात्र-छात्राओं व डांस एकाडेमी के बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया. बच्चों के नृत्य व डांस एकाडेमी सदस्यों का परफॉर्मेंस देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए.