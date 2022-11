गढ़वाः पंचायत के फैसले के बावजूद लड़की ससुराल नहीं जाना चाहती थी. पंचायत और परिजनों ने दबाव बनाया तो पति के साथ जाने की तैयार हुई. कुछ दूर जाने के बाद पति को पीटकर लड़की पहाड़ी की तरफ भाग गई. गांव के लोगों ने मिलकर लड़की को खोजा और गांव के सामने लाया. इसी बात को लेकर मुखिया ने महिला को पीटा (Mukhiya beat married woman in Garhwa) है. यह पूरी घटना गढ़वा के केतार प्रखंड के पनियाखोह की बताई जा रही है. हालांकि यह पूरी घटना दुर्गा पूजा के दौरान की है. अब लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल (viral video of girl beating in Garhwa) होने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है. हालांकि ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.





क्या है मामलाः गढ़वा में लड़की की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ (woman beaten by Mukhiya in Garhwa) है. इस घटना को लेकर पनियाखोह पंचायत मुखिया मुन्नी देवी ने बताया कि यह पूरी घटना दुर्गा पूजा के दौरान की है. मुखिया ने कहा कि गांव के दबंगों की गलत मंशा है, वो यहां की बहू-बेटियों को निशाना बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने ही ये वीडियो वायरल किया है. मुखिया मुन्नी देवी ने बताया कि लड़की की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी, उसके बाद से वो ससुराल नहीं जा रही थी. इस मामले में कई बार पंचायत भी बैठाई गई. यहां बता दें कि घटना के दिन लड़की के ससुराल वाले के साथ वहां की मुखिया और कई जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे थे.

जिसके बाद पंचायत में हुए निर्णय के अनुसार लड़की को ससुराल भेजने के लिए राजी कराया गया. लड़की को तैयार कर ससुराल भेजा जा रहा था, इसी क्रम में वह अपने पति से मारपीट कर पहाड़ी की तरफ फरार हो गई थी. इसके बाद मौके पर मौजूद 200 से 250 की संख्या में ग्रामीणों ने मिलकर लड़की को खोजा. पहाड़ से वापस आने के बाद मुखिया आवेश में आ गईं और डंडे से लड़की की पिटाई कर दी थी. बता दें कि लड़की के माता-पिता मजदूरी के लिए बाहर गए हुए हैं, लड़की ससुराल में है या कहां है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है.