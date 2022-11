जमशेदपुरः जमशेदपुर में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता को चार सूत्री मांग पत्र सौंपा (Teachers Association Submitted Demand Letter)है. स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षकों से कहा कि सरकार उनकी मांग पर गंभीर है. संघ के प्रतिनिधियों के साथ जल्द ही एक उच्वस्तरीय बैठक की जाएगी.

जमशेदपुर दौरे पर स्वास्थ्य मंत्रीः जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कदमा स्थित आवासीय कार्यालय में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात कर चार सूत्री मांग पत्र सौंपा है. इस दौरान सैकड़ों शिक्षकों ने स्वास्थ्य मंत्री से उनकी चार सूत्री मांगों पर शीघ्र पहल कर समस्या समाधान की गुहार लगाई है.



क्या हैं शिक्षकों की मांगेंः शिक्षकों के लिए अन्य कर्मियों की भांति एमएसीपी लागू किया जाए, छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जाए, अंतर जिला स्थानांतरण की कठिनाइयों को समाप्त किया जाए और अत्यधिक लिपिकीय और गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाए.

शिक्षकों की समस्याओं के प्रति मुख्यमंत्री गंभीर हैंः इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि शिक्षकों की मांगें पूरी करने के लिए लगातार प्रयासरत हूं. उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से शीघ्र समस्या समाधान का अनुरोध किया है. शिक्षकों की समस्याओं के प्रति मुख्यमंत्री भी गंभीर (Chief Minister is Serious About Teachers) हैं.

जल्द उच्च स्तरीय बैठक बलाई जाएगीः इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि शिक्षकों की मांगों के संबंध में शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय बैठक बलाई जाएगी. जिसमें संघ के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल रहेंगे. बैठक में समस्या का समाधान निकाला जाएगा.