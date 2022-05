जमशेदपुर: शहर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से चलने वाली टाटा-इतवारी ट्रेन (Tata-Itwari train) का परिचालन फिर से शुरू होगा. करीब दो सालों से बंद टाटा-इतवारी ट्रेन के परिचालन के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे (South Eastern Railway) ने अधिसूचना जारी कर दी है. दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब यह ट्रेन पैसेंजर नहीं एक्सप्रेस बनकर चलेगी. इस ट्रेन को नया नबंर दिया गया है और ट्रेन के परिचालन समय में भी बदलाव किया गया है.

इसे भी पढ़ें: दक्षिण पूर्व रेल ने आठ जोड़ी ट्रेन से हटाया आरक्षित कोच, अब यात्रियों को लेना होगा अनारक्षित टिकट



5 मई से टाटा इतवारी एक्सप्रेस टाटानगर से होगी रवाना: रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ट्रेन संख्या 18109, टाटा-इतवारी एक्सप्रेस टाटानगर से सुबह 9 बजकर 10 मिनट (9:10 AM) में रवाना होगी, जो दूसरे दिन सुबह 4 बजकर 45 मिनट (4:45 AM) पर इतवारी पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 18110 इतवारी से रात के 12 बजकर 05 मिनट (12:05 AM) में प्रस्थान करेगी दूसरे दिन शाम के 7 बजकर 40 मिनट (7:40 PM) में टाटानगर पहुंचेगी.

लगाए जाएंगे 16 कोच: टाटा से इतवारी आने जाने के क्रम में इस ट्रेन का 55 स्टेशनों में ठहराव होगा. टाटा-इतवारी एक्सप्रेस पांच मई से टाटानगर से प्रतिदिन और सात मई से इतवारी से रवाना होगी. टाटा-इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच लगाए जाएंगे, जिसमें 13 साधारण श्रेणी के कोच होंगे. पहले यह ट्रेन टाटा-इतवारी पैसेंजर के नाम से जानी जाती थी जो अब टाटा-इतवारी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी.