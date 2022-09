जमशेदपुर: शहर से सटे पंचायत इलाके के हरहरगुट्टू की जनता श्रमदान कर जर्जर सड़क की मरम्मत करने में जुट (People repair dilapidated road with their own) गई है. लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसलिए उन्होंने खुद के पैसे इकट्ठा कर सड़क की मरम्मत करवा रहे हैं.

श्रमदान से बनी सड़क: जमशेदपुर शहर से सटे बागबेड़ा हरहरगुट्टू में घाघीडीह सेंट्रल जेल से लाल बिल्डिंग चौक तक (करीब डेढ़ किलोमीटर) लंबी जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए लोग श्रमदान कर (Selfmade Road by People in Jamshedpur) रहे हैं. स्थानीय लोगों ने खुद से पैसे इकट्ठा कर श्रमदान कर सड़क बना रहे हैं. दरअसल बागबेड़ा हरहरगुट्टू पंचायत इलाका है. इस इलाके के एलबीएसएम कॉलेज रोड, जिसकी लंबाई करीब डेढ़ किलोमीटर है, पिछले 4 साल से काफी जर्जर स्थिति (dilapidated road in Jamshedpur) में है. जर्जर होने के कारण सड़क पर चलना भी मुश्किल है. इस सड़क पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत भी हो चुकी है जबकि कई लोग गिरकर घायल भी हो चुके हैं. जिनमें कई लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं. बड़े और छोटे वाहन चलाना मुश्किल हो गया था. जनप्रतिनिधियों से लगातार इसको लेकर मदद मांग की गयी लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं किया, इसी को लेकर क्षेत्र की जनता में आक्रोश था.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए सांसद के लेकर क्षेत्र के विधायक और नवनिर्वाचित जिला पार्षद से गुहार लगाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. यहां तक कि लोगों ने स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगाई. किसी की ओर से इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाने पर लोगों ने बैठक कर खुद से श्रमदान कर सड़क की मरम्मती करने का निर्णय लिया.