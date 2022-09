जमशेदपुर: शहर में कोल्हान आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के प्रशासनिक-पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक (Kolhan Commissioner Meeting for Anti Drug Campaign) हुई. बैठक में कोल्हान आयुक्त ने एंटी ड्रग कैंपेन के एसओपी पर गहनता से चर्चा कर कई (SOP of Anti Drug Campaign) दिशा निर्देश दिए.

नशा मुक्ति को लेकर जागरुकता अभियान: इस बैठक में नशा मुक्ति अभिया के एसओपी पर गहनता से वरीय पदाधिकारियों द्वारा विमर्श के बाद इसे तीनों जिला में समान रूप से लागू करने का फैसला लिया गया. कोल्हान आयुक्त ने कहा कि आगे भी इस एसओपी में मांग के अनुरूप गुणात्मक सुधार किए जाएंगे, फिलहाल तीनों जिला के संबधित पदाधिकारी इस एसओपी के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

बैठक में अभियान की सफलता को लेकर स्कूल-कॉलेज के बच्चों, अभिभावकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एनजीओ से भी सहयोग लेने का निर्णय लिया गया. विशेष रूप से ड्रग्स के मामलों पर पूरी तरह लगाम लगाने के साथ मामले में काननू का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने पर चर्चा की गई है. इसके अलावा स्कूल कॉलेज, फैक्ट्री एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र, हाट बाजार, पर्यटक स्थलों, झोपड़पट्टी, जेल एवं जुवेनाइल ऑबजर्वेशन सेंटर जैसी जगहों में नशा मुक्ति को लेकर व्यापक जागरुकता अभियान चलाकर सोशल माध्यमों (Get News On WhatsApp) से भी मदद लेने का निर्णय लिया गया है.

पुलिस की सक्रिय भूमिका पर चर्चा: एनडीपीएस एक्ट के तहत समुचित कार्रवाई में पुलिस विभाग की सक्रिय भूमिका पर चर्चा की गई. जिसमें कम से कम एसआई के रैंक तक को ट्रेनिंग, इंवेस्टिगेशन किट, विशेषज्ञों की भागीदारी, अदालत में केस जीतने की संभावनाएं सुनिश्चित हो सके. साथ ही एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन के संबंध में मिली जानकारी के बाद की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित एसओपी पर भी पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया गया. घटनास्थल से वापस थाना आने के बाद की कार्रवाई, प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, अनुसंधानकर्ता द्वारा कांड के अनुसंधान करने के निर्देश मिलने पर की जाने वाली कार्रवाई, अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर न्यायलय में पेश करते समय भेजे जाने वाले कागजात, न्यायालय में अभियुक्तों एवं प्रदर्शों को उपस्थित करने के बाद थाना वापस आने के बाद की जाने वाली कार्रवाई तथा अन्य संबंधित कार्रवाई पर भी जानकारी दी गई.



डेडिकेटेड पोर्टल बनाने का सुझाव: बैठक में तीनों जिला से हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्णय लिया गया. जिससे लोग किसी भी तरह से ड्रग कोराबार से संबंधित सूचना का आदान प्रदान कर सके. बैठक में डेडिकेटेड पोर्टल बनाने का सुझाव दिया दिया. जिससे किसी को नशा मुक्ति के लिए सहयोग चाहिए तो पोर्टल के माध्यम से प्रशासन तक अपनी जानकारी पहुंचा सके, जिला एवं प्रमंडल स्तर पर डेडिकेटेड टीम के गठन का भी सुझाव पारित किया गया ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

बैठक में कौन-कौन रहा शामिल: जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता एंटी ड्रग कैंपेन के एसओपी पर चर्चा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई. मीटिंग में कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा, पूर्वी सिंहभूम जिला की उपायुक्त विजया जाधव, जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार, पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसपी आशुतोष शेखर, सरायकेला खरसांवा जिला के एसपी आनंद प्रकाश के अलावा तीनों जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल रहे.