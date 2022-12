जमशेदपुरः जमशेदपुर के बिरसानागर में टाटा मोटर्स के रिटायर कर्मचारी के घर से लाखों की चोरी मामले में पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया (Jamshedpur Police Expose Theft Case) है. इस संबंध में एएसपी ने बताया कि अपने दो बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए आरोपी ने चोरी की थी.

चार दिसंबर की रात चोरी हुई थीः जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोन नंबर 1 क्रॉस रोड नंबर 2 संडे मार्केट निवासी टाटा मोटर्स के रिटायर कर्मचारी संजय कुमार सिंह के घर चार दिसंबर की रात चोरी हुई थी. पुलिस ने गुरुवार को मामले का उद्भेदन कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी रवि तंतुबाई को गिरफ्तार कर लिया है. रवि तंतुबाई का घर जोन नंबर 1 B हरि मंदिर के पास है.





आरोपी रवि तंतुबाई मजदूरी करता हैः इस संबंध में एएसपी शुभांशु जैन ने बताया कि गिरफ्तार रवि तंतुबाई मजदूरी करता है, लेकिन अपने दो बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता (Theft To Teach Children In English Medium) था. उसके आस-पड़ोस के बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं. वह भी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता था. इस कारण उसने टाटा मोटर्स के रिटायर कर्मचारी के घर में रेकी करने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया था. उसने लगभग 14 लाख रुपये मूल्य के जेवर की चोरी की थी.

सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की हुई गिरफ्तारीः एएसपी ने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के कारण रवि को गिरफ्तार करने में पुलिस को ज्यादा परेशानी नहीं (Accused Arrested With Help Of CCTV Footage) हुई. एएसपी ने बताया कि पूछताछ में रवि ने बताया कि उसका बड़ा बेटा सात साल का है. वह पहली कक्षा में पढ़ता है और दूसरा बेटा नर्सरी में पढ़ता है.



चोरी के जेवर बरामदः पुलिस की पूछताछ में रवि तंतुबाई ने बताया कि जब वह घटना को अंजाम देकर घर से निकला था, तब एक व्यक्ति ने उसे देख लिया था. वह चोरी कर के भाग रहा था और इस क्रम में जेवर से भरा बैग जमीन पर गिर गया था. आरोपी के पास से पुलिस ने दो जोड़ी पायल, एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी सोने की कान की बाली, सोने का एक पीस चेन, दो पीस सोने की अंगूठी, छेनी, हथौड़ा और एक प्लास बरामद किया है. रवि तंतुबाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.