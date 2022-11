जमशेदपुर: भाजपा झारखंड प्रदेश ने हेमंत साेरेन सरकार पर भ्रष्टाचार, अराजकता, तुष्टिकरण, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त विधि व्यवस्था, वादाखिलाफी और अन्य मुद्दाें पर 7 नवंबर (BJP movement from November 7 in jharkhand) से राज्यभर में आंदाेलन की घोषणा की है (BJP Movement Against Soren Government). बुधवार को प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आंदोलन की सफलता को लेकर भाजपा जमशेदपुर महानगर की महत्वपूर्ण बैठक बिस्टुपुर स्थित तुलसी भवन सभागार में सम्पन्न हुई.



बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (Former CM Raghubar Das) ने कहा कि करीब तीन वर्षों के बाद भी हेमंत सरकार की उपलब्धियां नगण्य है. हेमंत गठबंधन सरकार जल, जंगल और जमीन बचाने की बात कर सत्ता में आई थी, लेकिन यह सरकार झारखंड के जल, जंगल और जमीन को बेचकर अपनी तिजोरी भर रही है. अपने परिवार और नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में पिछले ढाई वर्ष में झारखंड के जल-जंगल और जमीन के साथ-साथ खनिज संपदा की जमकर लूट हुई है. ये सरकार भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचारियों द्वारा और भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई है.

झारखंड में चारों तरफ निराशा और अराजकता का माहौल है. सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और लूट-खसोट की छूट है. राज्य का विकास पूर्णरूपेण बाधित हो गया है. बालू घाट की तस्करी, बेरोजगारी, खनिज संपदा की लूट, राजस्व नुकसान, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, ट्रांसफर-पोस्टिंग आदिवासी और दलित समाज के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न की घटना से आज प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, इसलिए झारखंड को सजाने और संवारने की जिम्मेदारी भाजपा कार्यकर्ताओं के कंधों पर है.



राज्य सरकार के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन: बैठक में जमशेदपुर महानगर अंतर्गत चारों प्रखंड मुख्यालयों पर आक्रोश रैली की सफलता के विभिन्न पहलुओं को लेकर विचार-विमर्श किया गया. बैठक में निर्णय लिया गया कि कार्यकर्ता जमशेदपुर अंतर्गत करनडीह प्रखंड कार्यालय, पोटका प्रखंड कार्यालय, बोड़ाम प्रखंड कार्यालय और पटमदा प्रखंड कार्यालय पर 7 से 13 नवंबर के बीच राज्य सरकार की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खनिज संपदाओं की लूट और ठप्प विकास कार्यो को उजागर करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे.