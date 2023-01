दुमकाः जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरसडंगाल गांव की वार्ड सदस्य मोसो बास्की (35) की शनिवार की सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया जाता है कि अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से वार्ड सदस्य ने मौके पर ही दम तोड़ (Ward Member Died After Hiting By Truck In Dumka) दिया. दुर्घटना इतनी वीभत्स थी कि शव पुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. लोगों ने इसकी जानकारी मृतका के परिजनों को दी. जानकारी मिलने के बाद मृतका के परिजन घटनास्थल पहुंचे.

अपने बैल को लेकर खेत की तरफ जा रही थीं मोसोः पुलिस और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड सदस्य मोसो बास्की सरसडंगाल बाजार स्थित घर से अपने बैल को लेकर खेत की तरफ जा रही थीं. उसी दौरान एक बेलगाम ट्रक ने उन्हें धक्का मार (Road Accident In Dumka) दिया. जिससे घटनास्थल पर ही मोसो बास्की की मौत हो गई. वबीं धक्का मारने के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया.

मौके पर पहुंची पुलिसः घटना की जानकारी मिलने के बाद शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराने की बात परिजनों से कही. लेकिन मृतका के परिजनों ने शव सौंपने से इनकार कर (Refuse To Hand Over Dead Body For Postmortem) दिया. उन्होंने पुलिस से निवेदन किया कि शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाए. इस संबंध में थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उनके साथ परिवार वालों ने लिखित रूप से आग्रह किया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाया जाए. हम लोग अपने रिवाज से शव का अंतिम संस्कार करेंगे. परिजनों के आग्रह पर मृतका के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है.

कोहरे के कारण विजिब्लिटी थी कमः गौरतलब हो कि ठंड के कारण क्षेत्र में सुबह के वक्त घना कोहरा रहता है. ऐसे में विजिब्लिटी भी कम हो जाती है और लोगों को दूर तक देखने में परेशानी होती है. वहीं ऐसे में यदि वाहन चालक और राहगीर सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है.