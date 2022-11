दुमकाः अब तक संथाल परगना प्रमंडल के जिला मुख्यालय में ही उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की व्यवस्था रही है, लेकिन रघुवर सरकार के समय इस प्रमंडल में प्रखंड स्तर पर भी 11 कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. जिसमें सात मॉडल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं. अब काॅलेजों में एसकेएम यूनिवर्सिटी द्वारा नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई (Admission process started in Model Colleges in dumka)है. इन सातों काॅलेजों में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी.



ग्रामीण इलाकों के छात्र-छत्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में होती थी परेशानीः बता दें कि पूर्व में सुदूरवर्ती इलाकों के छात्र-छात्राएं 12वीं तक की पढ़ाई तो गांव के अगल-बगल के विद्यालयों में कर लेते थे, लेकिन जब स्नातक की पढ़ाई की बात आती थी तो उन्हें जिला मुख्यालय का रूख करना पड़ता था. इसमें खास तौर पर काफी संख्या में ऐसी छात्राएं होती थीं जो किसी न किसी कारणवश जिला मुख्यालय के कॉलेज में जा नहीं पाती थी और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी. इसी को ध्यान में रख कर 11 मॉडल कॉलेजों का निर्माण लगभग 200 करोड़ की लागत से शुरू कराया था. जिसमें सात मॉडल कॉलेज बन कर तैयार हैं.





नए कॉलेज जिसमें शुरू हो रहा है सत्रः संथाल परगना के मॉडल डिग्री कॉलेज विजयपुर ( दुमका ), राजमहल मॉडल डिग्री कॉलेज (साहिबगंज ), सुग्गाबथान मॉडल डिग्री कॉलेज (गोड्डा), पाकुड़ मॉडल डिग्री कॉलेज, साहिबगंज महिला कॉलेज और पाकुड़ महिला कॉलेज, साहिबगंज और पाकुड़ के महिला कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने से लड़कियों को काफी लाभ पहुंचेगा. इसके साथ ही सीटें बढ़ेंगी और पहले से जो कॉलेज चल रहे हैं उस पर भी दबाव कम होगा. इसके साथ ही शिकारीपाड़ा, जामा, जरमुंडी, बरहेट, बोरियो, लिट्टीपाड़ा, नाला और महगामा में भी नये कॉलेज का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है.



विभाग ने विषयवार शिक्षकों के पद किये सृजितः झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने इन कॉलेजों के लिए विषयवार शिक्षकों के पद का सृजन कर दिया है. सभी कॉलेज में 18-18 शिक्षक और अलग से 11 शिक्षकेतर कर्मचारी के पद सृजित किए गए (Posts of Teachers and Non Teaching Staff Created) हैं. इसमें विज्ञान और कला दोनों संकाय के शिक्षक होंगे.