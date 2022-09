धनबाः जिला में झारखंड का पहला आठ लेन सड़क का निर्माण गोल बिल्डिंग से काको मठ तक किया जा रहा (construction of eight lane road in Dhanbad) है. इस सड़क का निर्माण वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कराया जा रहा है. इसको लेकर वर्ल्ड बैंक की तीन सदस्यीय टीम धनबाद (World Bank team in Dhanbad) पहुंची. इस टीम ने धनबाद में बन रही आठ लेन सड़क का निरीक्षण किया.

इस टीम को लीड कर रहे वर्ल्ड बैंक के नोडल ऑफिसर के मकॉय (Nodal Officer K McCoy) और धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह (Dhanbad DC Sandeep Singh) ने सड़क निर्माण कार्य पर संतोष व्यक्त किया. निरीक्षण टीम में सूडा, जुडको, साज और नगर विकास विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे. टीम के सदस्यों ने काको मठ से लेकर गोल बिल्डिंग तक 20 किलोमीटर तक सड़क का निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस में बैठक कर कार्यों की समीक्षा की. जिसमें उन्होंने निर्माण एजेंसी से सड़क निर्माण की प्रगति रिपोर्ट ली और उनकी समीक्षा की.

इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वर्ल्ड बैंक के नोडल पदाधिकारी के मकॉय और धनबाद डीसी ने बताया कि विश्व स्तरीय गुणवत्तायुक्त आठ लेन सड़क का निर्माण धनबाद में किया जा रहा है. इसकी अंतिम समय सीमा दिसंबर 2022 निर्धारित है और निर्धारित समय सीमा के अंदर ही निर्माण कार्य पूरा कर संबंधित एजेंसी के द्वारा जिला प्रशासन को सौंप दिया जाना है. उन्होंने बताया कि उनकी टीम इससे पूर्व बांग्लादेश, नेपाल, बिहार एवं भारत के अलग-अलग राज्यों में बेहतर गुणवत्ता की सड़कें बना चुकी है और उनके टेक्नीशियन विश्व स्तरीय मानकों के हिसाब से सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए हैं. 8 लेन जर्क रहित सड़क फिनिशिंग के बाद धनबाद के लोगों को देखने के लिए मिलेगी.