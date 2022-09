धनबाद: पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन-गया ग्रैंड कॉर्ड रेलखंड के कुम्हऊ स्टेशन पर बुधवार को मालगाड़ी के 20 बोगी के बेपटरी हो गए. जिसकी वजह से अप, डाउन और रिवर्सल लाइन बाधित हुई (Goods Train Being Disrupted in Bihar). रिस्टोरेशन कार्य प्रगति पर है (Restoration work is in progress). इस हादसे की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है.



अप दिशा की ट्रेनें:

हावड़ा से 20.09.2022 को प्रस्थान करने वाली 12311 हावड़ा-कालका एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग डेहरी ऑन सोन-गढ़वा रोड-चुनार के रास्ते.

हावड़ा से 20.09.2022 को प्रस्थान करने वाली 13009 हावड़ा-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग डेहरी ऑन सोन-गढ़वा रोड-चुनार के रास्ते.

सियालदह से 20.09.2022 को प्रस्थान करने वाली 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग डेहरी ऑन सोन-गढ़वा रोड-चुनार के रास्ते.

हावड़ा से 20.09.2022 को प्रस्थान करने वाली 12321 हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग गया-पटना-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते.

हावड़ा से 20.09.2022 को प्रस्थान करने वाली 12307 हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग गया-पटना-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते.

डाउन दिशा की ट्रेनें:



बीकानेर से 20.09.2022 को प्रस्थान करने वाली 12260 बीकानेर-सियालदह एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन-पटना-झाझा के रास्ते.

नई दिल्ली से 20.09.2022 को प्रस्थान करने वाली 12802 नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन-पटना-बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया-गया के रास्ते.

नई दिल्ली से 20.09.2022 को प्रस्थान करने वाली 12350 नई दिल्ली-गोड्डा एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन-पटना-किऊल के रास्ते.

आनंद विहार से 20.09.2022 को प्रस्थान करने वाली 12444 आनंद विहार-हल्दिया एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन-पटना-झाझा के रास्ते.