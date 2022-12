धनबादः धनबाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद पर बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह और दो पुलिसकर्मी उत्तम सिंह और गौतम सिंह के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया (Murder Case Registered In CJM Court) गया है. मृतक शुभम सिंह की मां शशि देवी ने अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है. अदालत में मामले की सुनवाई बुधवार को होगी.

स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांगः इसके पूर्व शशि देवी ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी. जिसमें मुथुट फाइनेंस में लूट की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शुभम के एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी. चूंकि घटना के तुरंत बाद एसएसपी संजीव कुमार ने इंस्पेक्टर पीके सिंह और दो पुलिसकर्मियों (Case Against Two Policemen Including Inspector) को सम्मानित करने की घोषणा कर दी थी. झारखंड के डीजीपी के द्वारा इंस्पेक्टर सहित दोनों पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया था. इसलिए मृतक की मां अदालत से स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग हाईकोर्ट से की थी.





छह सितंबर को हुई थी घटनाः बता दें कि छह सितंबर को बैंक मोड़ थाना से महज कुछ दूरी पर स्थित मुथूट फाइनेंस में लूट की कोशिश (Robbery Attempt In Muthoot Finance) अपराधियों के द्वारा की गई थी. सूचना मिलने के बाद इंस्पेक्टर पीके सिंह अन्य दो पुलिसकर्मी के साथ भागते हुए मौके पर पहुंचे थे. अपराधी मुथूट फाइनेंस कार्यालय के अंदर पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में 19 साल के शुभम कुमार सिंह का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था. जबकि दो अपराधियों को मौके से पकड़ने पुलिस कामयाब हुई थी. इस घटना के दौरान पुलिस की कार्रवाई से खुश होकर लोगों ने मौके पर पुलिस के लिए जयकारे भी लगाए थे.