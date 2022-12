धनबाद: जिले के रणधीर वर्मा चौक पर बुधवार को बीसीसीएल अप्रेंटिस बेरोजगारों ने धरना (Protest of BCCL Apprentice Jobless Youth) दिया. इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन मनमानी कर रहा है. हमारी बातों को अनसुनी कर सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है. अब तक हमें रोजगार देने की पहल नहीं की गई है.

सांसद की मौजूदगी में पूर्व में बीसीसीएल प्रबंधन ने दिया था आश्वासनः बता दें कि पिछले दफा जून में स्थानीय सांसद पीएन सिंह की मौजूदगी में बीसीसीएल अप्रेंटिस बेरोजगारों का महाधरना प्रबंधन ने वार्ता कर समाप्त करवाया गया था. अगस्त तक सभी को रोजगार देने का वादा किया गया था. ये बेरोजगार अब सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में ही रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन अपने यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को रोजगार देने में आनाकानी कर रहा (After Training BCCL Did Not Give Employment) है. वह भी उस वक्त जब बीसीसीएल में मैनपावर की भारी कमी है.





नौ दिनों से कोयला भवन में धरना पर बैठ थेः अप्रेंटिस महासंघ के सूरज कुमार ने बताया कि नौ दिनों से कोयला भवन में सैकड़ों बेरोजगार अप्रेंटिस धरना पर बैठे थे, लेकिन प्रबंधन (Bharat Coking Coal Limited) ने किसी भी तरह न तो पहल की और न ही वार्ता की. जिसके बाद बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं.

आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार मुहैया कराने की मांगः बीसीसीएल प्रबंधन से मांग करते हैं कि बीसीसीएल के अंतर्गत हजारों आउटसोर्सिंग कंपनियों में हमें रोजगार मुहैया कराया (BCCL Management Provide Employment) जाए, ताकि हम सब खुद का और परिवार का भरण-पोषण कर पाएं. हजारों बेरोजगार अप्रेंटिस डबल स्किल्ड प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार की मांग कर रहे हैं और इस मांग को बीसीसीएल प्रबंधन नजरअंदाज कर रहा है. जबकि पिछले दिनों धनबाद सांसद के नेतृत्व में महाधरना समाप्त हो गया था. उस वक्त प्रबंधन ने रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक हमें रोजगार नहीं दिया गया है. जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

बात नहीं सुनी गई तो कोयला उत्पादन करेंगे बाधितः इस दौरान अप्रेंटिसों ने कहा कि अगर हमारी मांग जल्द नहीं सुनी गई तो धनबाद के सभी बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग क्षेत्र में कोयला उत्पादन का काम बाधित कर दिया जाएगा. साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगार अप्रेंटिस धरना-प्रदर्शन करेंगे.