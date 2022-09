धनबाद: जिले के झरिया बाजार हड़िया पट्टी में एक पुराने मकान की दीवार अचानक भरभराकर नीचे गिर गई(wall of house collapsed in Dhanbad). इसके मलबे में दबकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल (One person injured by debris of wall) हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई. लोगों ने अनान- फानन में उस व्यक्ति को मलबे से बाहर निकाला. जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल भेजा गया. घायल व्यक्ति का नाम प्रदीप केसरी है.

दुर्गा पूजा को लेकर झरिया के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है. दूर दराज से लोग झरिया के मुख्य बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं. लेकिन झरिया की कई पुरानी इमारतें बड़े हादसे को दावत देते नजर आ रहे हैं. एक ऐसा ही हादसा रविवार की रात को हुआ. हड़िया पट्टी के निकट रामचंद्र चौरसिया नामक शख्स का पुराना मकान अचानक से गिर गया. स्थानीय लोगों के अनुसार जिस वक्त मकान गिरा उसी समय प्रदीप केसरी उस रास्ते से होकर गुजर रहा था. जर्जर मकान की दीवार अचानक गिरने से वो मलबे में दब गया.

जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद अफरा तफरी गई. लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत निकाला गया और झरिया लाइफ लाइन अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया है.