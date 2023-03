धनबाद: झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह सवालों में घेरे में हैं. झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी सह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रागिनी सिंह ने विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अमन सिंह और प्रिंस खान से सीधा कनेक्शन रखने वाले अपराधी को संरक्षण देने का आरोप विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के ऊपर रागिनी सिंह ने लगाया है.

अजय रवानी से पूछताछ में पुलिस को मिली है अहम जानकारीः जिले के सरायढेला स्थित सिंह मेंशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रागिनी सिंह ने बताया कि पिछले महीने एक आउटसोर्सिंग संचालक के ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी. पुलिस ने जांच-पड़ताल में अजय रवानी नामक युवक से पूछताछ की है. जिसमे कई अहम खुलासे हुए हैं. अजय रवानी के मोबाइल से पुलिस को जो जानकारी मिली हैं वो काफी चौंकने वाले हैं. अजय रवानी जेल में बंद शूटर अमन सिंह के संपर्क में था. यही नहीं व्यवसायियों में दहशत का पर्याय बन चुके प्रिंस खान से भी अजय रवानी संपर्क में था. अजय रवानी,अमन सिंह और प्रिंस खान के लिए रेकी करता था.

विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर लगया अजय रवानी को संरक्षण देने का आरोपः आरोप है कि अजय रवानी को विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह संरक्षण दे रही थीं. विधायक के ड्राइवर के रूप में वह काम कर रहा था, लेकिन पुलिसिया जांच में अजय का नाम आने के बाद विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने उसे कुछ दिन पहले ही हटा दिया. उन्होंने कहा कि विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने देवर हर्ष सिंह के यहां उसे रखवा दिया है.

हर्ष सिंह पर लगाया सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोपः रागिनी सिंह ने कहा कि हर्ष सिंह सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है. विधायक का देवर और खास होने के नाते वह अपराधियों को संरक्षण दे रहा है. आखिर इतने दिनों तक विधायक ने अजय रवानी को अपने साथ ड्राइवर के रूप में क्यों रखा. जबकि वह जानती थीं कि अजय रवानी एक अपराधी है. नीरज हत्याकांड को लेकर भी रागिनी सवाल खड़ा की हैं. उन्होंने कहा कि हम लगातार सीबीआई जांच की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में रहकर वह सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं कर रही हैं. आखिर क्यों सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं कर रही है.