धनबाद: शहर में दुर्गा पूजा (Durga Puja 2022) बड़ी धूमधाम से की जा रही है. मंत्रोच्चारण से पूरा शहर दुर्गा मां की भक्ति में लीन हो गया है. आज सप्तामी पूजा के साथ ही मां बेलभरणी की पूजा की भी बहुत बड़ी मान्यता है.

यह भी पढें: त्योहार को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव, धनबाद में दुर्गा पूजा घूमने के पहले देख लें रूट चार्ट

कहते है कि मां दुर्गा की सप्तमी पूजा से पहले मां बेलभरणी की पूजा (Saptami Puja started after Belvaran in Dhanbad) की जाती है. इसके लिए लोग तालाबों में जा कर पूरी विधि- विधान के साथ मां बेलभरणी (Maa Belvarani Puja in Dhanbad) को आदर पूर्वक पूजा पंडालों में लाते हैं और फिर ढोल- नगाड़े व शंख के साथ मां बेलभरणी को तालाब ले जाते हैं.

देखें वीडियो



पुजारी ने बताया: वहीं पूजा कमेटी और पुजारी ने बताया कि मां दुर्गा की सप्तामी पूजा से पहले मां बेलभरणी की पूजा की जाती है. इसके लिए महिला, पुरुष और बच्चे बड़े उत्साह के साथ मां बेलभरणी को तालाब से पूरी विधि-विधान के साथ लाते हैं. बेलभरनी माता का निर्माण बेल, धान की बाली, अनार व केला पत्ता से किया जाता है. इनकी पूजा से सुख व समृद्ध प्राप्त होती है. पुरोहित ने बताया कि कालरात्रि मां दुर्गा का सातवां स्वरूप है. हरिप्रिया नारायणी जीवन की शांति है, तो कालरात्रि जी के अंतिम चल की शक्ति है.

हर व्यक्ति अपनी उम्र पूरी करके मृत्यु को प्राप्त होता है. कालरात्रि की उपासना के समय मां काली की अर्चना होती है. साथ ही उन्होंने कहा कि दो साल कोरोना को लेकर लोगों में मायूसी थी. इस बार लोगों में काफी उत्साह है. लोग बड़ी उत्साह के साथ दुर्गा पूजा माना रहे हैं.