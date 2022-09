धनबाद: दुर्गा पूजा (Durga Puja 2022) में लोगों की भीड़ के मद्देनजर बिजली विभाग काफी सजग नजर आ रहा है. कोई हादसा ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. अधिकारियों के निर्देश पर कर्मी बिजली के तार को दुरुस्त करने में जुटे हैं (electricity department Preparation for Durga Puja in dhanbad). बिजली के तार के नीचे सेपरेटर लगाए जा रहें, ताकि तार टूटने पर भी कोई हादसा ना हो. लेकिन इन कामों के लिए बिजली कर्मी की सुरक्षा का कोई इंतजाम (Electricity workers working in dangerous condition) नजर नहीं आ रहा है.



सुरक्षा का इंतजाम नहीं: धनबाद प्रखंड कार्यालय के समीप बिजलीकर्मी अधिकारियों के निर्देश पर बिजली के तारों को दुरुस्त करने का काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहे हैं. तार के नीचे सेपरेटर लगाने का काम चल रहा है. लेकिन सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है. चार से पांच लोग मिलकर एक सीढ़ी को जमीन पर सीधे खड़ा कर उस पर बिजली कर्मी ऊपर चढ़कर तार के बीच कार्य कर रहे हैं. ऐसे में जरा सी चूक जान पर बन सकती है. सड़क किनारे कार्य किया जा रहा है. लगातार वाहनों की आवाजाही भी हो रही है.

देखें वीडियो

बिजलीकर्मी संजय कहते हैं कि सरकार या विभाग की ओर से कोई ट्रॉली उपलब्ध नहीं कराई गई है. अगर ट्रॉली दी जाती तो फिर उसी से काम करते लेकिन विभाग में ट्रॉली नहीं है. जिस कारण हमें इस तरह से काम करना पड़ता है. सरकार या विभाग को ऐसे जोखिम भरे कार्यो के लिए ट्रॉली उपलब्ध कराना चाहिए.



बिजली विभाग के जीएम ने कहा: वहीं बिजली जीएम हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बिजली कर्मी वेल ट्रेंड हैं. कार्य के दौरान कहीं कोई दिक्कत नहीं है. किसी हादसे से भी जीएम ने इनकार किया है. साथ ही उन्होंने स्वीकार किया है कि विभाग में ट्रॉली नहीं है, जिस कारण कर्मियों को इस तरह से कार्य करना पड़ता है.