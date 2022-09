धनबाद,निरसाः शुक्रवार सुबह डंपर और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत (Road Accident Youth died) हो गयी. इसको लेकर गुस्साए लोगों ने मुआवाजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया. इसके अलावा उन्होंने डंपर चालक और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इधर मैथन पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है.

धनबाद में सड़क दुर्घटना (Dhanbad Road Accident) को लेकर बताया जा रहा है कि मैथन ओपी क्षेत्र (Maithon OP Area) अंतर्गत शुक्रवार की सुबह मैथन श्रीरामिक्स फैक्ट्री गेट के पास डंपर और बाइक की टक्कर से शिवलीबाड़ी अंसार मोहल्ला निवासी (25) वर्षीय बिट्टू अंसारी की घटनास्थल पर ही मौत हो (Youth died after dumper and bike collision) गयी. घटना की सूचना मिलते ही शिवलीबाड़ी के दर्जनों ग्रामीण पहुंचकर सड़क जाम (protest against accident) कर दिया, वो मुआवजा और डंपर के चालक व मालिक पर कार्रवाई की मांग करने लगे. सड़क जाम की सूचना पर मैथन ओपी प्रभारी बालाजी राजहंस, जिप सदस्य गुलाम कुरैशी सहित काफी संख्या में लोग जुट गए.

मृतक के पिता शब्बीर अंसारी बताया कि बिट्टू अपने मामा के घर नियामतपुर में रहकर काम करता था. गुरुवार को मामा घर से वापस आया था. शुक्रवार सुबह किसी काम से मैथन गया था, लौटने के क्रम में डंपर और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें घटनास्थल पर ही बिट्टू की मौत हो गई. फिलहाल मैथन ओपी प्रभारी के नेतृत्व में संबंधित व्यक्ति से मुआवजे की मांग को लेकर वार्ता की जा रही है. वहीं मृतक के पिता शब्बीर अंसारी का रो-रोकर बुरा हाल है.

यहां बता दें कि जब से मैथन मोड़ से संजय चौक की सड़क का चौड़ीकरण हुआ है. इस तरह की चौथी घटना है, जब किसी की मौत सड़क दुर्घटना से हुई है. इस सड़क पर हाइवा और डंपर चालक बिना खलासी के तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं. वहीं मैथन में कॉलेज स्कूल होने की वजह से कम उम्र के बच्चे भी बाइक तेज गति से चलाते हैं. जिसके कारण इस तरह के दुर्घटनाएं होती हैं.