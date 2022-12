धनबाद: सर्टिफिकेट की मांग को लेकर गुरुवार को कई राज्यों के छात्रों ने खान सुरक्षा महानिदेशालय के कार्यालय का घेराव (Demonstration Of Students In Front Of DGMS Office) किया. इस दौरान नाराज छात्रों ने डीजीएमएस पर करियर से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की.



फॉर्म भरने में छात्रों को हो रही परेशानीः महानिदेशालय गेट पर छात्रों ने बताया कि कई कंपनियों में माइनिंग सरदार, ओवरमैन आदि पदों के लिए सात वर्षों के बाद वैकेंसी निकाली गई है. जबकि हमें सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया गया है. जिससे वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है. इसलिए अब भविष्य चौपट होने का डर सता रहा है. अब तो करियर दांव पर है.

फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने की मांगः इस घेराव में हजारों रुपए खर्च कर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से छात्र धनबाद पहुंचे हैं. जबकि अन्य छात्रों ने बताया कि काफी कम समय बच गया है. इसलिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी जाए. इससे काफी छात्रों की राहत मिलेगी.

धनबाद में विभिन्न राज्यों से छात्र आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैंः धनबाद में केंद्र सरकार का एकमात्र कार्यालय है, जहां देश के विभिन्न राज्यों से छात्र यहां आकर माइनिंग सरदार और विभिन्न पदों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं. जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है. उस सर्टिफिकेट के आधार पर छात्र खान सुरक्षा महानिदेशालय में नौकरी के लिए अपलाई करते हैं.





कई वर्षों के बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय में वैकेंसी निकाली गई हैः इस दौरान छात्रों ने कहा कि कई वर्षों के बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय में इस तरह की वैकेंसी निकाली गई (After Seven years Vacancy Has Come Out in DGMS) है. अगर इस वैकेंसी से सभी छात्र वंचित हो जाते हैं तो उनकी तीन साल की प्रैक्टिस बर्बाद हो सकती है. इसलिए खान सुरक्षा महानिदेशालय से विनती है कि जितनी जल्द हो सके हम छात्राें के बीच सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए. क्योंकि हम सभी छात्रों के बीच समय काफी कम है. इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.