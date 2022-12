धनबाद: जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला ए्क मामला प्रकाश में आया है. जिसमें एक भाई ने माता-पिता की मौत के बाद अपनी बहन को बेघर कर दिया (Brother Threw Sister Out Of House) है. जिस बहन को डोली में बिठा कर विदा करना चाहिए था, उसे घर से निकाल दिया. भाई की प्रताड़ना से तंग आकर बहन ने कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है. शुक्रवार को भी युवती न्याय की आस में धनबाद एसडीएम कोर्ट पहुंची थी. वहां युवती को भाजपा नेताओं का सहारा मिला (Victim Girl Got Support of BJP Leaders) और उन्होंने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है.



भाजपा नेताओं ने न्याय करने की मांग कीः इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर उक्त युवती को न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे. पूरे मामले पर पीड़ित युवती ने बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है. भाई और भाभी उन्हें घर में रहने नहीं देते हैं. मेरे साथ दोनों मिलकर मारपीट करते हैं. अभी फिलहाल वह अपनी बड़ी बहन के घर पर रह रही है. युवती ने कहा कि जिले के सभी अधिकारियों से गुहार लगाई (Appealed to Police and Administrative officers) , लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद अधिकारियों ने नहीं की. आज फिर एसडीएम से मिलने आई थी. न्याय की आस में सब जगह भटक रही हूं. बस मुझे सुरक्षित रहने की जगह मिल जाए यही गुजारिश है.





अधिकारी जनता की समस्याओं के लेकर संवेदनशील नहींः वहीं मौके पर भाजपा नेताओं ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर जमकर भड़ास निकाली. कहा कि एक तरफ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाती है, वहीं दूसरी तरफ जनता सरकार के द्वार पर भटक रही है. इस सरकार में अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है. अधिकारी जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं (Officers Are Not Sensitive On Public Problems) हैं. अगर उक्त युवती को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.