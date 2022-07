धनबाद: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (The Institute of Chattered Accounts of India) ने सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम (ICAI CA Result 2022) घोषित कर दिया है. पूरे देश भर में लगभग 12000 से अधिक छात्र सीए फाइलन परीक्षा में सफल हुए हैं. वहीं धनबाद में भी इस बार काफी संख्या में विद्यार्थियों ने सीए की परीक्षा में सफलता हासिल की है.

धनबाद से 37 छात्र सफल: सीए फाइनल परीक्षा का रिजल्ट (CA Final Exam 2022 Result) 15 जुलाई को प्रकाशित किया गया. देशभर से तकरीबन साढे़ बारह हजार छात्रों के साथ कोयलांचल धनबाद से 37 छात्रों ने सीए की परीक्षा पास की है. जिसमें से एक छात्र ऐसे हैं जिनके पिता शत्रुघ्न जायसवाल प्राइवेट कंपनी में मुंशी का काम करते हैं. वो धनबाद के गोविंदपुर में रहते हैं. शत्रुघ्न जायसवाल के बेटे अंकेत जायसवाल ने चौथे प्रयास में सीए की फाइनल परीक्षा पास की है. छात्र अंकेत जायसवाल की सफलता से परिवार में खुशी का माहैल है. मां ने दिल्ली में मौजूद अपने बेटे को वीडियो कॉल पर आशीर्वाद दिया.

देखें वीडियो

बच्चों की सफलता के लिए माता पिता ने किए त्याग: शत्रुघ्न जायसवाल मध्यम परिवार से आते हैं. उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में मुंशी का काम करते हुए अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि बच्चों की मेहनत ने आज मुझे समाज में सिर उठाकर चलने का अवसर दिया है. उनकी मां ने बताया कि एक समय ऐसा था जब बच्चों को पढ़ाने के लिए भूखे पेट भी सोना पड़ा है लेकिन, आज हमारी सभी तपस्या सफल हो गई.



असफलता के बावजूद हार ना मानने की सलाह: अंकेत ने अपनी सफलता के लिए अपने माता-पिता के परस्पर सहयोग और उनकी प्रेरणा को हथियार बनाने की बात कही. अंकेत जायसवाल ने बताया कि शुरुआत में असफलता हाथ लगी लेकिन, माता पिता द्वारा मुझे पढ़ाने के लिए किए जा रहे कष्टों को याद कर मैं फिर से पढ़ाई में लग गया. आखिर में मुझे सफलता मिली. उन्होंने कहा कि जितने भी छात्र सीए की तैयारी कर रहे हैं, वह कभी हार नहीं माने. असफल होने के बावजूद भी कभी हार नहीं माननी चाहिए. मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती.