देवघर: जिला पुलिस और नगर निगम की टीम ने गुरुवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर देवघर के बाजार समिति में छापेमारी कर (Joint Action of Police and Municipal Corporation in deoghar) थर्मोकोल लदा ट्रक जब्त किया है. ट्रक पर थर्मोकोल से बनी थाली, ग्लास और प्लेट लदे हैं.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाईः दरअसल, देवघर नगर निगम के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि बाजार समिति में थर्मोकोल लदा ट्रक आने वाला है. इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिल कर छापेमारी की. जिसमें यह कामयाबी मिली है.

ट्रक पर 500 किलो से अधिक थर्मोकोल लदा थाः जब टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो हैरान रह गई. ट्रक पर 500 किलो से ज्यादा थर्मोकोल लदे थे. अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि थर्मोकोल के बने हुए सामान हावड़ा से लाए गए थे और देवघर के जूनपोखर में रहने वाले कारोबारी को डिलेवरी देनी थी.

पूरे राज्य में थर्मोकोल पर है प्रतिबंधः बताते चलें कि देवघर समेत पूरे राज्य में थर्मोकोल से बने सामान पर प्रतिबंध लगा हुआ है. इसके बावजूद देवघर में इसे खपाने का प्रयास किया जा रहा था. हालांकि नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस की सतर्कता ने थर्मोकोल खपाने की योजना को नाकाम कर दिया है.

बाजार समिति के सचिव को थी जानकारीः यहां हैरानी की बात यह है कि बाजार समिति के सचिव के पास उक्त वाहन की जानकारी थी, पर उन्होंने इसकी सूचना न तो नगर निगम प्रशासन को दी और न ही जिला प्रशासन को. जबकि जिला प्रशासन स्तर से प्रतिबंध की जानकारी अभियान चला कर दी गई है.

चल रही मामले की जांचः इस संबंध में देवघर नगर निगम के प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि ट्रक को अभी जब्त कर लिया गया है. अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.