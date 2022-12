देवघर: देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच कर सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा (Security Arrangements Of Baidyanath Temple)लिया. इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर नववर्ष, बसंत पंचमी, शिवरात्रि को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर किए जाने वाले कार्यों, शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया.

ये भी पढे़ं-मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबाधाम में टेका मत्था, मांगी राज्य के खुशहाली की दुआ

मंदिर से जुड़े कार्यों से अवगत कराने का निर्देशः साथ ही निरीक्षण के दौरान डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने फुटओवर ब्रिज, क्यू कॉम्प्लेक्स, संस्कार मंडप और मंदिर प्रांगण में किए जाने वाले वाले कार्यों की स्तिथि से कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया. इस दौरान डीसी ने पदाधिकारियों से कहा कि यह ध्यान में रखें कि सभी कार्य समय पर पूर्ण हो. इसके लिए कार्यों पर लगातार नजर बनाए रखने का भी निर्देश डीसी ने दिया.

मंदिर समिति के साथ की बैठकः इसके अलावे डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने मंदिर कार्यालय में बैठक कर विधि-व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर किए जाने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा की. साथ ही उन्होंने मंदिर समन्वय समिति, मंदिर प्रशासन, बाबा मंदिर थाना को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं को मिलने वाली व्यवस्थाओं और सुविधाओं (Facilities Available For Devotees in Baba Mandir) को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया. आगे उन्होंने अभी से नववर्ष, बसंत पंचमी, शिवरात्रि को लेकर की जाने वाली तैयारियों, व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों और मंदिर कर्मियों को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिया.

मंदिर प्रांगण और आसपास सफाई रखने का निर्देशः साथ ही डीसी ने बाबा मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों में विशेष रूप से साफ-सफाई और कचरा उठाव को लेकर सफाई टीम बनाने का निर्देश दिया, ताकि स्थल चिह्नित करते हुए सफाई टीम को प्रतिनियुक्त किया जा सके. इसके अलावे डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को थर्मोकोल और प्लास्टिक मुक्त बनाने की गति सही दिशा में जा रही है, आवश्यकता है दिन-प्रतिदिन इसे और बेहतर करते हुए वैकल्पिक सामानों के उपयोग को बढ़ाने की, ताकि सही मायने में बाबा मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके.

श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर करें फोकसः आगे डीसी ने मुख्य रूप से भक्तों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटे से छोटे कार्यों पर ध्यान देने, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, मंदिर में पॉलिथीन और थर्मोकॉल की जगह दोना, पत्तल, मिट्टी, बॉस के डलिया का उपयोग करने के अलावा अतिक्रमण मुक्त बनाये रखने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया.