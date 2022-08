चतरा: पासवान जाति में भिन्नता और टूट की स्थिति को पाटने के उद्देश्य से रविवार को चतरा में झारखंड-बिहार के पासवान जाति के नेताओं का महाजुटान (Meeting of Paswan leaders of Jharkhand Bihar) होगा. शहर के नगर भवन में आयोजित होने वाले पासवान महासम्मेलन (Meeting of Paswan leaders in Chatra) की तैयारियों के आयोजन मंडली द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है.



महाजुटान में ये दिग्गज नेता हो रहे शामिल: महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान और विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार के पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत पासवान, अनिल कुमार साधु, लातेहार विधायक बैजनाथ राम, पूर्व विधायक जनार्दन पासवान और बिहार के विधायक अमर पासवान समेत समाज के दर्जनों दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं.

प्रदेश प्रवक्ता ने बताया महासम्मेलन का उद्देश्य: आयोजन मंडली के नेतृत्वकर्ता सह युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सुबोध पासवान ने बताया कि महा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पासवान जाति में युवाओं का समाज के विकास से भटकाव, भिन्नता और आपसी विवाद को पाटना है. उन्होंने बताया कि आज एकजुटता नहीं होने के कारण समाज लगातार हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है. समाज से जुड़े सैकड़ों दिग्गज बुलंदियों पर काबिज हैं. इसके बावजूद मतभेद और भिन्नता के कारण हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं. प्रवक्ता सुबोध पासवान ने कहा कि इन समस्याओं से समाज को बाहर निकालना ही इस महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है. महासम्मेलन के मंच पर राजनीति के बजाय समाज को ऊंचाई पर कैसे ले जाया जाए इस पर गहन मंथन होगा.