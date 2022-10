बोकारो: मजदूर की मौत के बाद बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरों ने जमकर हंगामा किया (Uproar in Bokaro Steel Plant). हंगामा करते मजदूरों ने मृतक के परिजनों को नियोजन देने को लेकर नारेबाजी की. अपनी मांग को लेकर मजदूरों ने काम ठप कर दिया. बता दें कि बीती रात 10:00 बजे के शिफ्ट में कोक ओवन बैटरी नंबर 1 में कार्यरत ठेका मजदूर नंद कुमार की एक हादसे में मौत हो गई (Worker death in Bokaro Steel Plant). हादसे के बाद उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया और उसके शव को शवगृह में रखवा दिया गया.



मजदूरों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान: इधर बोकारो स्टील प्लांट के अंदर कोक ओवन बैटरी नंबर 1 में क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ, एचएमएस के महामंत्री राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों मजदूरों ने मृतक के आश्रितों के लिए नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर हड़ताल कर दिया है. लेकिन बोकारो स्टील प्रबंधन की ओर से अभी तक किसी तरह की वार्ता या पहल मृतक मजदूर के परिजनों के प्रति नहीं किया है. जिससे आक्रोशित मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है.

बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हो रहे हादसे: मालूम हो कि मजदूर यूनियन लगातार बोकारो स्टील प्लांट के अंदर हो रही दुर्घटनाओं को लेकर और मजदूरों को मिलने वाले नियोजन और मुआवजा को लेकर आंदोलन करते रहते हैं. बार-बार दुर्घटनाओं के कारणों को लेकर प्रबंधन को चेतावनी भी दी जाती है लेकिन, हादसे में लगातार वृद्धि ही देखी जा रही है.