बोकारो: देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है (Birth Anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel). इस जयंती को सीआरपीएफ अपने तरीके से मनाने का काम कर रही है (run for unity in bokaro crpf camp). पिछले तीन दिनों से सीआरपीएफ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाई जाती है.



राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन: सोमवार को आईटीआई मोड स्थित 26 बटालियन के कैंप कार्यालय से राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया. इस राष्ट्रीय एकता दौड़ में सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान शामिल हुए. सीआरपीएफ बोकारो के डीआईजी दिलीप कुमार चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह दौड़ फोरलेन होते हुए तेलीडीह मोड़ तक गई और वापस कैंप लौटी.

देश को एकता के सूत्र में बांधना: डीआईजी दिलीप कुमार चौधरी (DIG Dilip Kumar Choudhary) ने कहा कि सीआरपीएफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को विशेष तौर से मनाने का काम कर रही है. सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की एकता और अखंडता के लिए जाना जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसे लौह पुरुष के आदर्शों पर चलकर हम देश को एक सूत्र में बांधकर रखने का काम कर सकते हैं. आपको बता दें कि झारखंड में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है.