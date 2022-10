बोकारो: विधायक बिरंची नारायण बोकारो एयरपोर्ट से हवाई सेवा चालू होने में हो रही देरी को लेकर बोकारो इस्पात प्रबंधन (बीएसएल) पर बरसे. उन्होंने पीएमओ को पत्र लिखकर (MLA Biranchi Narayan Letter to PMO) प्रधानमंत्री को स्थिति से अवगत कराने की बात कही है (MLA Letter to PMO Regarding Bokaro airport). उन्होंने कहा कि छठ पर्व के बाद में खुद जाकर सिंधिया जी से मिलूंगा और यहां की वस्तुस्थिति बताते हुए बोकारो एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने की गुजारिश करूंगा.

विधायक ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बोकारो एयरपोर्ट से हवाई सेवा जल्द शुरू हो जाएगी. जबकि एयरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) और बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) के बीच हुए एमओयू पिछले वर्ष ही समाप्त हो गया था. उनको भी इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्र से हुई है. इस बात को बीएसएल और एएआई दोनों छुपाए हुए थे. बोकारो विधायक ने कहा है कि वह पीएमओ को पत्र भेजकर बोकारो एयरपोर्ट के हालात से अवगत कराएंगे. जिससे प्रधानमंत्री को पता चले कि जो बात उन्होंने कही थी उसके पीछे की सच्चाई क्या है.

विधायक ने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरु होना यहां की जनता का ड्रीम प्रोजेक्ट है. बीएसएल प्रबंधन चाहे जो भी करे बोकारो कि जनता चाहती है कि एयरपोर्ट जल्द शुरू हो. जो मैं करवा के रहूंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा.



बता दें कि बोकारो एयरपोर्ट से इस साल हवाई सेवा पर शुरू से सवालिया निशान खड़ा हो गया है. पिछले चार सालों से किए जा रहे बड़े-बड़े वादों की धज्जिया उड़ गई हैं. जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा भेजे गए एक पत्र में बताया गया है कि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (एएआई) और सेल-बोकारो इस्पात संयंत्र (सेल - बीएसएल) के बीच हुआ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पिछले साल मार्च 2021 में ही समाप्त हो गया है. हालांकि पुनः एमओयू की प्रक्रिया जारी है. एमओयू के पुनः स्थापित होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.