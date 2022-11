बोकारोः जिला में बीएस सिटी थाना क्षेत्र के 2 बी स्थित सौरव शिशु विद्या मंदिर के छत के ऊपर कमरे में 25 वर्षीय युवक कुणाल कुमार ने आत्महत्या (Man commits suicide after making video in Bokaro) कर ली. सुसाइड से पहले वीडियो बनाया फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच कर रही है.

आत्महत्या से पहले कुणाल यादव ने वीडियो बनाते हुए एक सुसाइड नोट भी छोड़ कर रखा है. जिसमें एक लड़की और उसके माता-पिता को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है. घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है. वहीं मौके पर मिले सुसाइड नोट और वीडियो की भी जांच करने की बात कही है. जानकारी के मुताबिक कुणाल के विरुद्ध लगभग 12 मामले दर्ज हैं. अलग-अलग थानों में लगभग 9 मामले दर्ज हैं. जिसमें आर्म्स एक्ट चोरी सहित अन्य तरह के अपराध का मामला था. वर्तमान कुणाल के ऊपर दो मामला चल रहा था.

बोकारो में आत्महत्या की घटना (suicide in Bokaro) को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह जब मृतक कमरे से नहीं निकला तो उसकी बहन ने उसे आवाज लगाई. लेकिन उसने अंदर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी. इसके बाद बहन ने खिड़की खोलकर देखा तो कुणाल पंखे में फंदा डालकर फांसी लगा ली है. इसकी सूचना उसने फौरन पुलिस को दी और मौके पर पुलिस पहुंची और शव को उतार कर मामले की जांच शुरू (Suicide by hanging in Bokaro) कर दी. वहीं मौके से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें आत्महत्या का जिम्मेदार एक लड़की और उसके परिजनों को बताया है. इसके अलावा मोबाइल में वीडियो सुसाइड नोट में भी उसने फांसी लगाने से पहले उसी लड़की और उसके परिवार वालों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है.

मौत से पहले कुणाल यादव का वो आखिरी दर्द-ए-बयांः 'मेरा घर उजाड़ दी, लड़की का बाप, लड़की की मां, मैं आज जा रहा हूं फांसी लगाकर आत्महत्या करने, जिसका जिम्मेवार ये तीनों है, तीनों के सिवा कोई नहीं है. सबसे ज्यादा लड़की है, बस यही कहना चाहते हैं कि और कोई ना फंसे मेरा आत्महत्या के पीछे. बस आप लोग से विनती है कि इनके अलावा किसी को ना फंसाया जाए'.