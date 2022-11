बोकारो: आयकर विभाग की टीम दूसरे दिन भी बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल उर्फ अनूप सिंह के आवास में छापेमारी कर रही है (IT raid in Jharkhand). इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. आयकर विभाग के अधिकारी विधायक के आवास (Bermo MLA Anoop Singh residence), कार्यालय सहित उनके छोटे भाई कुमार गौरव के कार्यालय में भी कागजातों की जांच कर रहें है. इसके अलावा चर्चित कोयला कारोबारी अजय सिंह के आवास पर भी इनकम टैक्स ने छापेमारी शुरू कर दी गई है. वह बाहर गए थे इस कारण से शुक्रवार को छापेमारी शुरू नहीं हो सकी थी. इस दौरान अजय सिंह से पूछताछ भी की जा रही है. आयकर विभाग के अधिकारी फुसरो स्थित स्टेट बैंक पहुंचकर जांच कर रहे हैं.



विधायक की मां निकली बाहर: इधर कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ने पर उनके समर्थक नेताओं के घर के बाहर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. इस बीच बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह की मां भी बाहर आई और कहा कि सब ठीक है, हमारी जनता जैसे फिट थी वैसे ही फिट रहे, परेशानी की कोई बात नहीं है. वहीं इनकम टैक्स के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे, बस इतना कहा कि जांच चल रही है.

केंद्र के इशारे पर कार्रवाई का आरोप: मालूम हो शुक्रवार से ही झारखंड में कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है, जो लगातार दूसरे दिन भी जारी है. शुक्रवार को आईटी ने कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव के यहां छापेमारी की. पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के गोड्डा स्थित आवास के साथ-साथ रांची स्थित ठिकाने पर भी आईटी की रेड हुई. इन दोनों नेताओं के ठिकानों पर आयकर के छापे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने केंद्र सरकार के इशारे की कार्रवाई बताते हुए इसे षड्यंत्र का हिस्सा करार दिया है. राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि छापेमारी की क्रोनोलॉजी बताती है कि राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का हिस्सा है लेकिन कांग्रेस और UPA इससे डरने वाली नहीं है.