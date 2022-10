बोकारोः जिला में डॉक्टर कर फायरिंग (Firing in Bokaro) हुई है. बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के तेतुलिया में शनिवार रात शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर इरफान पर जानलेवा हमला किया गया. चास मुस्कान अस्पताल से मकदूमपुर स्थित घर जाने के क्रम में बारी को-ऑपरेटिव तेतुलिया सीमा पर दो अपराधी ने डॉक्टर कर फायरिंग (attacked doctor Irfan Ansari) की. दोनों अपराधियों ने कुल पांच राउंड गोलियां चलाई, जो डॉक्टर के कार की कांच में फंसकर (Firing on doctor in Bokaro) रुक गई. जानलेवा हमले में डॉक्टर बिल्कुल सुरक्षित है. लेकिन इस घटना से डॉक्टर के परिजन दहशत में हैं.

अपराधियों के गोलीकांड की खबर पूरे इलाके में फैल गई. सूचना मिलने के बाद उनके घर पर शुभचिंतकों का तांता लग गया. सेक्टर 12 पुलिस के साथ बीएस सिटी व बालीडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने में जुटी (criminals attacked doctor) हुई है. इघर एसपी के निर्देश पर जिला की सीमा को सील कर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि वो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की जिंदगी बचाना उन्हें सेहतमंद बनाना उनका पेशा है. ऐसे में उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से उन्हें हाल के दिनों में कोई धमकी भी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में यह घटना उनके समझ से बाहर है.

उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास निवास करने वाले लगभग लोगों को वह जानते हैं. गोली चलाने वाले दोनों युवक आसपास के क्षेत्र के नहीं हैं, अपराधी बाहर के हो सकते हैं. पुलिस घटना में जमीन से जुड़े मामलों को खंगालने में जुटी हुई है. क्योंकि डॉक्टर जिस इलाके में रहते हैं, वह जमीनी विवाद का इलाका है. इसके अलावा इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है कि एरिया आर्थिक अपराधियों के वर्चस्व वाला क्षेत्र है, जहां गैंगेस्टर व शूटरों का दबदबा लगातार बना रहता है.