बोकारो: दीपावली के बाद बाजार में छठ महापर्व की रौनक नजर आने लगी है (Chhath Puja Prepration in Bokaro Market). नहाय खाय के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो जायेगी (Chhath Will Start With Nhay Khay). छठ महापर्व पर उपयोग की जाने सामानों से दुकानें भी सज चुकी हैं. खरीदार सुप- दौरा, आम की लकड़ी की खरीदारी करने में जुटे हुए है. शुक्रवार को नहाय खाय का विधान होगा. इस दिन छठ व्रत करने वाली महिलाएं व पुरुष सुबह स्नान कर लौकी- भात का सेवन कर व्रत का संकल्प लेंगे.

पिछले वर्ष से अधिक है महंगाई: पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार महंगाई जरूर लोगों को नजर आ रही है. लेकिन छठ महापर्व को लेकर लोगों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है. सामान बेचने वाले दुकानदार थोड़े मायूस जरूर दिख रहे लेकिन महापर्व नजदीक आएगा बाजार में भीड़ भी अधिक देखने को मिलेगी. महिलाएं खरीदारी करने के लिए दुकानों तक पहुंच रही है.

दो दिन बाद होगी फलों की खरीदारी: खरीदारी करने आई महिलाओं का कहना है कि यह महापर्व शुद्धता का है. ऐसे में नए सुप दौरा खरीद कर घर ले जाने का काम कर रहे हैं. आम की लकड़ी ले जाकर उसे सुखाने का काम करेंगे. ताकि प्रसाद बनाने में कोई परेशानी न हो. दुकानों में मिट्टी के चूल्हे सहित कई सामानों की बिक्री की जा रही है. महिलाओं का कहना है कि दो दिन बाद फल सहित अन्य पूजन सामग्री की भी खरीदारी करेंगे.