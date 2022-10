नई दिल्ली : भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सोमवार को चोट के कारण आईसीसी टी20 विश्वकप 2022 (T20 World Cup 2022) से बाहर हो गए हैं. इसके बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Board of Control for Cricket in India) ने सोमवार को एक बयान में पुष्टि करते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह घुटने की सर्जरी से उबर रहे रवींद्र जडेजा के बाद चोट के कारण टी20 विश्व कप से बाहर होने वाले दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका विकल्प खोजना टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल साबित होने जा रहा है.

28 वर्षीय बुमराह को पिछले महीने की शुरूआत में पीठ में चोट लगने के बाद से टीम से बाहर रखकर इलाज कराने व आराम करने की सलाह दी गयी थी, ताकि वह टी20 विश्व कप 2022 के लिए पूरी तरह से फिट हो सकें. इसके कारण वह एशिया कप 2022 से भी बाहर रखे गए थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए वापसी की. इसे भारत इसे 2-1 से जीतने में सफल रहा, लेकिन बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं दिख रहे थे. वह दो मैचों में केवल एक विकेट हासिल कर सके.

बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सफेद गेंद की श्रृंखला के लिए भारत की टीम का भी हिस्सा बनाया गया था, लेकिन पीठ दर्द की शिकायत के बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम में पहला टी20 मैच नहीं खेल पाए थे. इसके बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका की टी20 सीरीज से बाहर होने की खबर आयी.

बुमराह का बाहर जाना भारत की पिछले साल के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका कहा जा रहा है. वह टी20 में 60 मैचों में 70 विकेट के साथ भारत के तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. बुमराह को डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी, विशेष रूप से यॉर्कर के लिए याद किया जाता है. इस समय भारत डेथ ओवरों में गेंदबाजी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है. एशिया कप 2022 में भारत की करारी हार के पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा था.

अगर आप पिछले साल खेले गए टी20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन की बात करेंगे तो पता चलेगा कि टीम इंडिया ग्रुप 2 में तीसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में भी पहुंचने में नाकाम रही थी. इसीलिए अबकी बार भारत एक बेहतर कंबिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा था, लेकिन टी20 के दो विशेषज्ञ खिलाड़ी घायल होने की वजह से टीम से बाहर हैं, जिनके विकल्प की तलाश करना काफी मुश्किल काम माना जा रहा है.

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा है कि बोर्ड की मेडिकल टीम ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टी20 विश्व कप टीम से बाहर कर दिया है. बुमराह की चोट व उनके ठीक होने में लगने वाले समय का विस्तृत आकलन और विशेषज्ञों के परामर्श के बाद यह फैसला किया गया है. जल्द ही जसप्रीत बुमराह के स्थान पर विश्वकप टूर्नामेंट के लिए टीम में किसी नए खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा.

फिलहाल भारत के पास तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Fast Bowler Mohammed Shami), मोहम्मद सिराज (Fast Bowler Mohammad Siraj) और दीपक चाहर (Fast Bowler Deepak Chahar) जैसे गेंदबाजों के नाम हैं, जिन पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पहली नजर होगी. इनमें से किसी एक को उनकी जगह नामित किया जा सकता है, हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

आइए डालते हैं इनके टी-20 रिकॉर्ड पर एक नजर

मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और दीपक चाहर का टी-20 में प्रदर्शन

इस रिकॉर्ड के हिसाब से असली टक्कर मोहम्मद शमी और दीपक चाहर के बीच है और दोनों को आरक्षित व स्टैंडबाई खिलाड़ी के रुप में टीम इंडिया के साथ ले जाने की तैयारी थी, लेकिन इनमें से किसी एक को पहले 15 खिलाड़ियों में शामिल करने के साथ साथ अतिरिक्त खिलाड़ी में किसी एक और तेज गेंदबाज को मौका दिया जा सकता है.

टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम

बल्लेबाज : रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा,

ऑलराउंडर : हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, अक्षर पटेल,

विकेटकीपर : ऋषभ पंत व दिनेश कार्तिक

तेज गेंदबाज : भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह

स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल

अतिरिक्त खिलाड़ी

मध्यक्रम बल्लेबाज : श्रेयस अय्यर

तेज गेंदबाज : मोहम्मद शमी, दीपक चाहर

स्पिन गेंदबाज : रवि बिश्नोई

