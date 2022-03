तिरुवनंतपुरम : केरल के 26वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (26th International Film Festival of Kerala-IFFK) में ईटीवी भारत को स्पेशल जूरी मेंशन पुरस्कार से नवाजा गया (Special Jury Mention to ETV Bharat) है. ईटीवी भारत को यह पुरस्कार रिपोर्टिंग की श्रेणी में (Special Jury Mention to ETV Bharat in Reporting) मिला है. ईटीवी भारत को फेस्टिवल पर फिल्मों को पेश करने और दर्शकों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली खबर प्रकाशित करने के लिए स्पेशल जूरी मेंशन पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

रिपोर्टर बिनॉय कृष्णन ने त्रिवेंद्रम में IFFK के समापन समारोह (IFFK Closing Ceremony in Trivandrum) में ईटीवी भारत की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया. यह पुरस्कार विदेशी फिल्मों को पेश करने, IFFK में प्रदर्शित फिल्मों के अंश, दर्शकों की आकांक्षाओं और टिप्पणियों को दिखाने में ईटीवी भारत के योगदान को मान्यता देता है.