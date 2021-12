सवाईमाधोपुर. चौथ का बरवाड़ा के सिक्स सेंसज होटल (Six Senses Fort Hotel) में आज कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की हल्दी सेरेमनी (Katrina Vicky Haldi Ceremony) सम्पन्न हो गई है. इस प्री वेडिंग फंक्शन में परिवार के अलावा कुछ खास मेहमान भी शामिल हुए. बताया जा रहा है कि इस दौरान दुल्हन कैटरीना पीले रंग के जोड़े में थीं. डीजे की तेज धुनों पर मेहमान खूब थिरके.

शाहरुख, अक्षय, कोहली भी होंगे शामिल!

विश्वस्त सूत्रों की मानें तो शादी में आने वाले मेहमानों में शामिल शाहरुख खान, विराट कोहली रितिक रोशन के लिए होटल ओबरॉय तथा अक्षय कुमार के लिए होटल ताज में व्यवस्था की गई है. कपल की शादी का निमंत्रण कार्ड भी रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश तक पहुंचाए जाने की खबर है.

9 दिसंबर को गठबंधन! सफेद घोड़ी पर आयेंगे विक्की

सूत्रों की माने तो शादी का कार्यक्रम 9 दिसंबर को दोपहर में शुरू होगा. सबसे पहले दोपहर 1 बजे दुल्हे विक्की कौशल को सेहरा बांधा जाएगा, इसके बाद 3 बजे वे मंडप में पहुंचेंगे. शाम को कपल सात फेरे लेकर वैवाहिक बंधन में बंधेगा. रात 8 बजे से डिनर पार्टी शुरू होगी. बताया जा रहा है कि अपनी दुल्हनिया के साथ सात फेरे लेने के लिए विक्की सफेद घोड़े पर सवार होकर पहुंचेंगे.

मेहंदी सेरेमनी में गुरदास मान की परफोर्मेंस

मेहंदी की रस्म के लिए सिक्स सेंसेज होटल में (Mehndi Ceremony at Six Senses Hotel) खास तौर पर पंजाबी सिंगर गुरदास मान परफोर्म ने (Gurdas Maan performance in Mehndi Ceremony) किया. इसकी एक झलकी गुरदास मान जयपुर एयरपोर्ट पर दे चुके थे. गुरदास मान (Punjabi Singer Gurdas Maan) ने जीवे वे तेरी जोड़ी (jeeve ve teri jodi ) गाकर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को शादी की बधाई दी थी.

