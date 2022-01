सैन फ्रांसिस्को : हेल्थ प्लेटफॉर्म binah.ai ने घोषणा की है कि उसके एप पर उपलब्ध हेल्थ टूल सुईट (suite of health tools) में रक्तचाप को भी जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि इस फीचर की मदद से मोबाइल या लैपटॉप कैमरे से बनाई गई वीडियो से ब्लड प्रेशर (track BP face video) जाना जा सकता है.

चेहरे के वीडियो से ब्लडप्रेशर जानें !

अमेरिकन टेक्नोलॉजी न्यूज वेबसाइट- द वर्ज (The Verge) के अनुसार, binah.ai कंपनी ने कहा है कि कि स्मार्टफोन या लैपटॉप कैमरे के माध्यम से किसी के चेहरे के वीडियो का उपयोग कर रक्तचाप (smartphone laptop camera bp measurement) की गणना की जा सकती है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि binah.ai की रक्तचाप मापने संबंधी सुविधा पर भरोसा करने से पहले कंपनी के और डेटा का अध्ययन जरूरी है. वर्ज की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांह पर बांधी जाने वाली सामान्य पट्टी के बिना रक्तचाप (blood pressure without the usual cuff) ट्रैक करना काफी लंबे समय से हृदय रोग विशेषज्ञों का लक्ष्य (longstanding goal for cardiologists) रहा है. कई टेक कंपनियां भी ऐसा करना चाहती हैं.

चेहरे पर पड़ने वाली रौशनी से मापें बीपी

Binah.ai के सीईओ और सह-संस्थापक डेविड मामन (David Maman) ने कहा, 'हमने इसे घरेलू कफ (cuff) उपकरणों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया है.' रक्तचाप की निगरानी के लिए, Binah.ai की तकनीक रक्त प्रवाह में परिवर्तन की गणना कर चेहरे से टकरा कर लौटने वाले प्रकाश (reflected off) का विश्लेषण करता है. इसे फोटोप्लेथिस्मोग्राफी (photoplethysmography -पीपीजी) कहा जाता है. डिवाइस और एप निर्माताओं ने रक्त ऑक्सीजन के स्तर और हर्ट रेट (blood oxygen levels and heart rate) जैसी चीजों की गणना करने के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों पर इस तकनीक का प्रयोग किया है.

हालांकि, रक्तचाप के लिए इसका उपयोग करना अधिक चुनौतीपूर्ण है. शोधकर्ता चेहरे की वीडियो से रक्तचाप मापने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि अभी इस तकनीक को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, जिससे चिकित्सकीय रूप से इस पर भरोसा किया जा सके.

(आईएएनएस)