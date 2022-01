सियोल : सैमसंग ने टाइजेन एप स्टोर बंद (samsung Tizen app store shut down) कर दिया है. इस फैसले का असर सैमसंग के नए और मौजूदा दोनों यूजर्स पर होगा. जीएसएमअरेना (GSMArena) की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है और स्टोर को केवल मौजूदा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया है. सैमसंग ने कहा है कि यूजर्स केवल पहले से डाउनलोड किए गए एप ही प्राप्त कर सकते हैं.

ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने का सुझाव

गौरतलब है कि 31 दिसंबर, 2021 के बाद, सैमसंग टाइजेन एप स्टोर को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था. इसके बाद सैमसंग जेड सीरीज के स्मार्टफोन यूजर्स (Samsung Z series smartphone users) को एंड्रॉयड या एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच (switch over to Android or iOS) करने का सुझाव दिया गया था.

सैमसंग स्मार्ट टीवी

सैमसंग ने अपने फोन के लिए एंड्रॉयड पर पूरी तरह से स्विच करने और स्मार्टवॉच के लिए वीयर ऑपरेटिंग सिस्टम (samsung Wear OS smartwatches) चुनने के बावजूद, हाल ही में सैमसंग ने अपने नए स्मार्ट टीवी का अनावरण किया है. सैमसंग टीवी पर अभी भी टाइजेन ऑपरेटिंग सिस्टम (Samsung smart TVs Tizen OS) चल रहा है.

वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं

स्मार्ट टीवी पर टाइजेन ऑपरेटिंग सिस्टम (Tizen OS for smart TVs) काफी सुविधा संपन्न है. सैमसंग के इस टीवी में सभी लोकप्रिय ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं का संग्रह मिलता है. टाइजेन ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित टीवी में सैमसंग हेल्थ (Samsung Health), स्मार्टथिंग्स (SmartThings), सैमसंग टीवी प्लस (Samsung TV Plus) और कई अन्य गेमिंग सुविधाएं एक साथ (integrated) मिलती हैं.

(आईएएनएस)