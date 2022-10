नई दिल्ली : उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने सोमवार को गैलेक्सी ए सीरीज (Samsung Galaxy A series mobile) के तहत एक नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A04s स्मार्टफोन (Samsung Galaxy A04S) पेश किया, जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए 90 हट्र्ज रिफ्रेश रेट और 5000 mah की बैटरी के साथ आता है. स्मार्टफोन तीन कलर्स- ब्लैक, कॉपर और ग्रीन (Smartphone in Black, Copper and Green) में उपलब्ध है और इसकी कीमत 4 जीबी प्लस 64 जीबी वेरिएंट (4GB+64GB variant) के लिए 13499 रुपये है. यह रिटेल स्टोर्स (Retail stores), सैमसंग डॉट कॉम (Samsung.com) और प्रमुख leading online portals (Flipkart, Amazon) पर उपलब्ध है.

कंपनी ने एक बयान में कहा, "ड्यूल-सिम गैलेक्सी ए04एस जेन जेड और युवा मिलेनियल्स (Gen Z and young millennials) को इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस (Immersive viewing experience) प्रदान करता है, जो कंटेंट पर बिंगिंग पसंद (Bingeing on content) करते हैं." गैलेक्सी ए04एस में 6.5-इंच एचडी प्लस इन्फिनिटी-वी डिस्प्ले (Infinity-V display) है जो सुपर स्मूथ 90 हट्र्ज रिफ्रेश रेट के साथ है. यह सैमसंग नॉक्स द्वारा साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ सुरक्षित है और 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है, जो माइक्रोएसडी कार्ड के माध्यम से 1 टीबी (1TB via microSD) तक विस्तार का समर्थन करता है.

Samsung ने कहा, "चाहे आप कोई गेम खेल रहे हों या अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देख रहे हों, वायर्ड और ब्लूटूथ हेडसेट पर डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो आपको सिनेमाई दुनिया में ले जाता है." Galaxy A04S में 50 megapixel का मुख्य कैमरा है और इसमें एफ/2.4 लेंस के साथ डेप्थ सेंसर और मैक्रो कैमरा भी है, जो आपको नजदीक से भी विस्तृत तस्वीरें लेने में सक्षम बनाता है. 5 एमपी का फ्रंट कैमरा हाई क्लेरिटी में आकर्षक सेल्फी की तलाश करने वालों के लिए है.

फोन में 15 वॉट अडैप्टिव फास्ट चार्जिग (Adaptive fast charging) के साथ 5000 एमएएच की बैटरी है जो 2 दिनों तक का बैटरी बैकअप देती है. यह एआई पावर प्रबंधन के साथ आता है जो अनुकूलित बैटरी जीवन के लिए आपके मोबाइल उपयोग की आदतों का पता लगाता है और समायोजित करता है. कंपनी ने कहा कि रैम प्लस के साथ, 4 जीबी रैम को आंतरिक रोम मेमोरी का उपयोग करके 8 जीबी रैम तक बढ़ाया जा सकता है.--आईएएनएस

इंतजार खत्म, कई ऑफर वाले सैमसंग के नए Foldable Smartphone की बुकिंग चालू