सियोल : सैमसंग जल्द ही अपनी अगली प्रीमियम फ्लैगशिप एस22 सीरीज लॉन्च करने की योजना बना रहा है. अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लाइनअप में टॉप-एंड मॉडल, गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा (Galaxy S22 Ultra) के मुख्य 108 एमपी कैमरे में सुपर क्लियर लेंस (Super Clear lens) होगा.

जीएसएमअरेना की रिपोर्ट के अनुसार, नए लेंस को कम चकाचौंध और रिफ्लेक्शन्स (lens should provide reduced glare and reflections) प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. साथ ही यह सेंसर को अधिक विवरण को हल करने की अनुमति देगा (sensor to resolve more detail).

गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा वीडियो को स्थिर (stabilising videos) करने में भी बेहतर होगा.

एआई-असिस्टेड वाइड शिफ्ट ओआईएस फीचर वीडियो (AI-assisted Wide Shift OIS feature) के बेहतर स्थिरीकरण को प्राप्त करने में मदद करेगा, एस21 अल्ट्रा की तुलना में प्रभावी रूप से कैमरा शेक को चार गुना कम करेगा.

एस21 अल्ट्रा पहले से ही ओआईएस के मामले में उद्योग में अग्रणी था, इसलिए इसका उत्तराधिकारी संभवत: रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

पढ़ें :- ASUS ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल लैपटॉप ZenBook 17 Fold OLED

आने वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भी बेहतर 108 एमपी इमेज प्रदान करने के लिए एक नए 'एआई पिक्च र क्वालिटी एन्हांसमेंट मोड' (AI picture quality enhancement mode) के साथ आने की उम्मीद है.

स्मार्टफोन के क्वाड-कैमरा के साथ आने की उम्मीद है जिसमें एक 108 एमपी आईएसओसेल एचएम3 (आईएसओसेल एचएम4 हो सकता है) प्राइमरी कैमरा (enhanced 108MP ISOCELL HM3 (could be ISOCELL HM4) primary camera), एक 12 एमपी अल्ट्रावाइड सेंसर (12 MP ultrawide sensor) और 3 एक्स और 10 एक्स जूम क्षमताओं के साथ दो नए 10 एमपी सोनी टेलीफोटो सेंसर (two new 10MP Sony telephoto sensors with 3x and 10x zoom capabilities) हैं. फोन में 40 एमपी का फ्रंट कैमरा भी हो सकता है.

(आईएएनएस)