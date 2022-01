बेंगलुरू : भारत में व्यावसायिक पेशेवरों के लिए जेबीएल ले आया टूर सीरिज जिसकी कीमत 25,999 रुपये है. ऑडियो उपकरण निर्माता जेबीएल बाय हरमन (audio equipment manufacturer JBL BY HARMAN) ने जेबीएल टूर सीरीज के अनावरण (JBL Tour Series Unveiled) का ऐलान किया. टूर सीरीज को जेबीएल टूर वन ओवर-ईयर नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन के साथ लॉन्च (Tour Series Launched with JBL Tour One Over-Ear Noise Canceling Headphones) किया गया है. यह प्रमुख खुदरा विक्रेताओं और जेबीएल डॉट कॉम पर काले रंग में उपलब्ध होगा.

हरमन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, लाइफस्टाइल, विक्रम खेर ने एक बयान में कहा कि प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया यह हेडफोन व्यावसायिक पेशेवरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह लगातार चलते रहते हैं और अपने परिवेश का प्रबंधन करके अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं. ट्रू एडेप्टिव नॉइज कैंसिलेशन (True Adaptive Noise Cancellation) के अलावा, जेबीएल टूर वन में जेबीएल प्रो साउंड (JBL Pro Sound), एम्बिएंट अवेयर (ambient aware), टॉकथ्रू तकनीक (talkthrough technology) और क्रिस्टल क्लियर कॉल (crystal clear call) के लिए 4-माइक तकनीक है.

उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा वॉयस असिस्टेंट को अपने वॉयस कमांड के साथ या एक साधारण प्रेस के जरिये एक्टिव कर सकते हैं और अधिक व्यक्तिगत अनुभव के लिए ईयरकप को पकड़ कर रख सकते हैं. जेबीएल टूर वन में हरमन का अभिनव स्मार्ट ऑडियो मोड है, जो यूजर्स को 'सामान्य सुनने' के लिए ब्लूटूथ कनेक्शन को अनुकूलित करने, संगीत मोड में निष्ठा बढ़ाने या कम विलंबता वीडियो मोड के साथ वीडियो देखने की अनुमति देता है. कंपनी ने कहा कि कुल प्लेबैक समय के 50 घंटे तक, जेबीएल टूर वन एक बार चार्ज करने पर पूरे सप्ताह की गतिविधि को संचालित कर सकता है.

(आईएएनएस)