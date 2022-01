नई दिल्ली : टेक दिग्गज गूगल (Tech giant Google) ने बुधवार को घोषणा की है कि उसका नेस्ट हब (दूसरी जनरेशन) (Nest Hub (2nd Gen)) अब देश में 7,999 रुपये में उपलब्ध है. गूगल नेस्ट हब (सेकंड जनरेशन) (The Google Nest Hub (2nd Gen)) फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक और रिलायंस डिजिटल पर चॉक और चारकोल रंगों में उपलब्ध है.

कंपनी ने एक बयान में कहा, नए नेस्ट हब का स्पीकर नेस्ट ऑडियो की ऑडियो तकनीक पर आधारित है (Nest Hub's speaker is based on the same audio technology as Nest Audio) और इसमें ओरिजनल नेस्ट हब की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक बेस है (50 per cent more bass than the original Nest Hub).

कंपनी ने कहा, एक अतिरिक्त माइक (additional mic) के साथ, यह आपको पहले से कहीं बेहतर सुनता है, जिसके परिणामस्वरूप Google Assistant अच्छी तरह से काम करता है.

माइक्रोफोन को केवल डिवाइस के पीछे हार्डवेयर स्विच को खिसकाकर बंद किया जा सकता है (microphone can be turned off by simply sliding the hardware switch on the back of the device).

इसमें डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग नहीं होती है. अपने कहने पर ही ये रिकॉर्डिंग करेगा और उसे डिलीट करेगा. गेस्ट मोड को सिंपल वॉयस कमांड के साथ चालू किया जा सकता है ताकि उपयोगकर्ता की सहायक गतिविधि उनके गूगल अकाउंट में सहेजी न जाए और व्यक्तिगत परिणाम नहीं दिखाए जाएं.

टेक दिग्गज ने कहा कि नया नेस्ट हब में यूट्यूब म्यूजिक, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, गाना और जियो सावन चल सकता है. साथ ही इसमें नेटफ्लिक्स और यूट्यूब प्रीमियम पर उपलब्ध फिल्में, वीडियो और टीवी शो भी चलाए जा सकते हैं.